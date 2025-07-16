😳 Санчо все ближе к «Юве». «Юнайтед» настолько хочет от него избавиться, что пошел на значительные уступки в цене
Сдались.
Football Italia пишет, что «Манчестер Юнайтед» готов снизить свои требования по Джейдону Санчо.
Английский клуб понимает, что никто не заплатит за вингера требуемые €25 млн. В связи с этим «красные дьяволы» согласны рассмотреть другие предложения. В первую очередь это касается «Ювентуса», который готов подписать футболиста.
По данным источника, предполагаемая сумма трансфера может составить €17,3 млн. Игрок уже согласовал личные условия и ждет завершения сделки.
Отпускаем или дешево?
Сегодняшний Юве, по слаженности- сравним с обществом анонимных алкоголиков, где надо самим лечить голову а уж потом заниматься реабилитацией горячих голов как Санчо.
Шанс что талантливый англичанин заиграет крайне мало для такого риска.