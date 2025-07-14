🔥 Гарначо точно уходит, но есть проблема – он хочет остаться в АПЛ. И даже отказал «Аль-Насру» 🤦♂️
Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо отклонил предложение «Аль-Насра», поскольку рассчитывает остаться в Премьер-лиге.
Тем не менее, 21-летний аргентинец, скорее всего, покинет «МЮ». Рубен Аморим не заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом.
Гарначо в числе пяти игроков, не участвующих в предсезонных тренировках.
И все же, Гарначо предпочитает остаться в Англии, даже несмотря на интерес со стороны «Наполи», сообщает Daily Mail.
Журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхерст подтверждает, что Аморим не включил аргентинца в число игроков, участвующих в предсезонных сборах. Также аргентинец пропустит тур в США.
Даже не понимаю что тут нужно покрывать...