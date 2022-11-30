📹Страстная и честная речь сэра Алекса Фергюсона о неудачах стала вирусной

Сэр Алекс Фергюсон – один из величайших тренеров всех времен, но и у него случались неудачи.

Сэр Алекс 26 лет возглавлял «Манчестер Юнайтед» и выиграл 38 трофеев. Но, к сожалению, ему не удалось обыграть «Барселону» в финалах Лиги чемпионов 2009 и 2011 г.

Легендарный тренер во время публичного выступления на первом выпуске академии UA92 на «Олд Траффорд» дал несколько советов о том, как относиться к неудачам.

«За 39 лет работы тренером мой путь не был устлан только розами. Были времена, когда приходилось бороться с трудностями: все зависит от вашей решимости. Но главное, что я хочу сказать – неудачи обязательно будут».

«Неудачи, разочарования – все случается, это часть вашей жизни, вы с ними столкнетесь, но вы должны им противостоять».

Фергюсон жестом указал на толпу, в который присутствовало несколько бывших игроков «МЮ».

«Я вам скажу, а эти парни подтвердят: я стал лучше, как тренер, когда мы проиграли. Мы проигрываем матч, а на следующий день я летаю. Я вам отвечаю, что после поражений вы становитесь сильнее».

«Не думайте, что вам удастся пройти по жизни без разочарований – они случатся. Но так вы найдете себя. Вы поймете, кто вы, когда это произойдет. Ваше образование и ваши тренировки помогут вам преодолеть трудности. Но не принимайте их, им нужно противостоять – следующий день важен».