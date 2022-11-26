KFC троллят Де Хеа после матча Испания-Германия

В эти дни весь мир живет футболом, видимо поэтому в сети ресторанов быстрого питания KFC решили подколоть испанского голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, который не поехал в Катар.

В социальных сетях KFC запостили сообщение, в котором подчеркнули неспособность Де Хеа выступать в роли крайнего защитника и выходить из ворот, выбивая мячи — что необходимо в игровой системе главного тренера Испании Луиса Энрике.

«Я совершенно забыл о том, что Де Хеа не поехал на чемпионат мира, пока не увидел, как голкипер сошел со своей линии», - гласит сообщение KFC в Twitter.

В то время как способность Де Хеа предотвращать голы никогда не подвергалась сомнению, его неумение вводить мяч часто становилось предметом обсуждения. Считается, что именно по этой причине вратарь «МЮ» не смог завоевать доверие Энрике.

Вчера вечером ворота сборной Испании в матче с Германией защищал голкипер «Атлетика» Унаи Симон, матч закончился со счетом 1:1.