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📹Тен Хаг за дисциплину: рассказываем, что случилось с последним бунтарем, отказавшимся выходить на замену

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Эрик тен Хаг сторонник жесткой дисциплины – именно это и нужно «Манчестер Юнайтед». Разыгравшаяся драма с Криштиану Роналду служит тому подтверждением.

В последний раз, когда игрок открыто бросил вызов Тен Хагу и отказался выходить на замену, он больше никогда не играл за свою команду.

По информации The Sun, Амин Юнес посмел не отреагировать на жесты Тен Хага и не вышел на замену одноклубника в 2018 году. После этого эпизода Юнес больше ни разу не сыграл за «Аякс» и в скором времени покинул команду.

Комментируя инцидент, Тен Хаг говорил: «У нас впереди шесть матчей, но я хочу видеть на поле только абсолютно мотивированных игроков».

«С Амином многое произошло в этом сезоне, что сыграло свою роль, но у нас нет ощущения, что его внимание полностью сосредоточено на «Аяксе».

Эпизод, о котором идет речь, на этом видео:

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