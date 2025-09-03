Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете .

Очередная серия занятных штучек.

Новый мяч АПЛ – секрет штрафного Собослаи?

По версии Давида Райи, что-то в этом точно есть.

Вратарь «Арсенала» назвал победный гол Доминика «чертовски крутым ударом». Но отметил и фактор нового фирменного мяча АПЛ.

С этого сезона в Премьер-лиге играют мячом PUMA. Большая перемена после 25-летнего сотрудничества с Nike.

«Мяч двигался от меня. С мячом Nike было по-другому. Мы должны привыкнуть. Другие ощущения, когда ловишь и когда бьешь. Мы много лет играли Nike. Но все в одинаковом положении», – сказал Райа после поражения «Арсенала» на «Энфилде» (0:1).

У звезды «Эвертона» коллекция тролль-празднований

Присмотритесь к эмблеме вашего любимого клуба. Если там животное или птица – не связывайтесь с Илиманом Ндиайем из «Эвертона».

Он вас выбесит.

На выходных Ндиай забил «Вулвз» и изобразил волка.

А зимой Ндиай забил «Брайтону» – и устроил спектакль, будто он чайка.

Ну что за парень, а.

Марко Бизот. Вы слышали? Марко Бизот. Как еще вам сказать? Марко Бизот

Перед игрой с «Кристал Пэлас» (0:3) Унаи Эмери дал интервью из Зала славы всех дурацких интервью. Тренер «Виллы», очевидно, не очень хотел обсуждать, почему накануне закрытия трансферного окна Эми Мартинес не в воротах.

Эмери поставил на пришедшего летом Марко Бизота. И постарался, чтобы мы это уяснили.

– Эмилиано Мартинеса сегодня нет даже не в заявке. Почему?

– Бизот. Марко Бизот.

– Что случилось с Мартинесом?

– Марко Бизот.

– Он первый номер в будущем?

– Марко Бизот.

Ладно, мы поняли.

Никто не говорил «Я остаюсь в «Вест Хэме», идите к черту» громе, чем Лукас Пакета

Перед матчем «Вест Хэма» посыпались слухи, что Пакета может уйти в «Астон Виллу». И уже не сыграть за лондонцев.

Лукас вышел против «Ноттингема» (3:0). И даже забил. А празднование гола превратил в громкое послание.

Пакета сделал вид, что говорит по телефону. Затем швырнул трубку в сторону и поцеловал эмблему «Вест Хэма».

Он остается.

«Джек Де Брюйне». Холанд точно скучает по Грилишу

Четыре ассиста за два матча в основе – Джек Грилиш искрит в «Эвертоне».

Успехам Грилиша рады не только мы. Таким стартом бывшего партнера по «Сити» гордится и Эрлинг Холанд. Норвежец сравнил Джека с Кевином Де Брюйне.

Так и подписал: «Джек Де Брюйне опять сделал это за «Эвертон» [отдал две голевые передачи за матч].

Милнер забил «Ман Сити» почти в 40. Чем бы еще вас удивить?

39 лет и 239 дней – Джеймс второй среди самых возрастных авторов голов в Премьер-лиге. На первом месте – Тедди Шерингем (40 лет 268 дней).

Но вы явно об этом слышали. А хочется, чтоб такие: ого-о-о!

Попробуем.

● В АПЛ Милнер забивал вратарям, рожденным в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х.

● Вратарь «Сити» Джеймс Траффорд родился ровно за месяц до дебюта Милнера в АПЛ (осень 2002-го).

● Это всего десятый случай, когда забивший в Премьер-лиге игрок старше своего тренера. Между Фабианом Хюрцелером из «Брайтона» и Милнером 7 лет и 53 дня – самая большая разница в истории лиги.

Ого? Только не говорите, что нет.

Бомбардир «Пэлас» получил желтую за одно из крутейших празднований в лиге. «Футбол уже не тот», – вердикт Коула Палмера

Все было как всегда: Жан-Филипп Матета из «Кристал Пэлас» реализовал пенальти с «Астон Виллой», эффектно снес угловой флажок и сполна насладился моментом перед трибунами.

Как же Матета удивился, когда увидел желтую карточку. Как? За что? Француз ведь всегда так празднует. И всем это нравится.

БУМ!

Возможно, теперь это будут лишь особые случаи.

В комментарии к фото пришел даже Коул Палмер. И был привычно краток: «Футбол уже не тот».

А вот бывший судья Кит Хэкетт считает, что наказание было заслуженным: «Честно говоря, с празднованием было немного чересчур. И рефери мог посчитать, что все это задержало возобновление матча».

Автоголы? «Манчестер Юнайтед» совсем не против

«Юнайтед» пришлось ждать до 57-й минуты третьего тура, когда гол наконец забил игрок в красном (все поздравления – Бриану Мбемо). До этого отдувались соперники – на автоголы нарвались «Фулхэм» и «Бернли».

В Премьер-лиге такого еще не было: чтобы два первых гола команды в сезоне были автоголами.

С «Ман Юнайтед» всегда получаешь что-то новенькое.

Неделя мечты Вильзона Изидора

После субботней игры с «Брентфордом» (2:1) нападающий «Сандерленда» просто светился: «Последние 24 часа… Все так быстро. У меня родилась дочь. Я совсем не спал. А сегодня я забил победный гол в Премьер-лиге! Говорил себе: давай, сделай это ради дочери. Получилось. Так что этот гол для тебя, моя малышка».

Ааааах. До чего же же здорово. Сказка.

К тому же на прошлой неделе Вильзон отметил и 25-й день рождения.

396 сантиметров роста на одном фото от «Ньюкасла»

До трансфера Ника Вольтемаде в «Ньюкасл» (85 млн евро!) Дэн Берн смотрел на партнеров сверху вниз. Никакого высокомерия: просто рост защитника – 198 сантиметров.

Приход немца изменит ситуацию. Сайт «Ньюкасла» пишет, что рост Вольтемаде – те же 198 сантиметров.

Посмотрите, какая встреча. Гиганты. Как они только поместились в кадр.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Dan Istitene, Michael Steele, Malcolm Couzens