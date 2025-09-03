Спецпроект
7 мин.

Классные мелочи 3-го тура АПЛ: кто забил пяти поколениям вратарей, у кого лучшие тролль-празднования?

2 k

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете.

Очередная серия занятных штучек. Предыдущая часть – здесь.

Новый мяч АПЛ – секрет штрафного Собослаи?

По версии Давида Райи, что-то в этом точно есть. 

Вратарь «Арсенала» назвал победный гол Доминика «чертовски крутым ударом». Но отметил и фактор нового фирменного мяча АПЛ.

С этого сезона в Премьер-лиге играют мячом PUMA. Большая перемена после 25-летнего сотрудничества с Nike. 

«Мяч двигался от меня. С мячом Nike было по-другому. Мы должны привыкнуть. Другие ощущения, когда ловишь и когда бьешь. Мы много лет играли Nike. Но все в одинаковом положении», – сказал Райа после поражения «Арсенала» на «Энфилде» (0:1).

У звезды «Эвертона» коллекция тролль-празднований

Присмотритесь к эмблеме вашего любимого клуба. Если там животное или птица – не связывайтесь с Илиманом Ндиайем из «Эвертона». 

Он вас выбесит. 

На выходных Ндиай забил «Вулвз» и изобразил волка.

А зимой Ндиай забил «Брайтону» – и устроил спектакль, будто он чайка. 

Ну что за парень, а. 

Марко Бизот. Вы слышали? Марко Бизот. Как еще вам сказать? Марко Бизот

Перед игрой с «Кристал Пэлас» (0:3) Унаи Эмери дал интервью из Зала славы всех дурацких интервью. Тренер «Виллы», очевидно, не очень хотел обсуждать, почему накануне закрытия трансферного окна Эми Мартинес не в воротах.

Эмери поставил на пришедшего летом Марко Бизота. И постарался, чтобы мы это уяснили. 

– Эмилиано Мартинеса сегодня нет даже не в заявке. Почему?

– Бизот. Марко Бизот. 

– Что случилось с Мартинесом?

– Марко Бизот. 

– Он первый номер в будущем?

– Марко Бизот. 

Ладно, мы поняли. 

Никто не говорил «Я остаюсь в «Вест Хэме», идите к черту» громе, чем Лукас Пакета

Перед матчем «Вест Хэма» посыпались слухи, что Пакета может уйти в «Астон Виллу». И уже не сыграть за лондонцев. 

Лукас вышел против «Ноттингема» (3:0). И даже забил. А празднование гола превратил в громкое послание. 

Пакета сделал вид, что говорит по телефону. Затем швырнул трубку в сторону и поцеловал эмблему «Вест Хэма». 

Он остается.

«Джек Де Брюйне». Холанд точно скучает по Грилишу

Четыре ассиста за два матча в основе – Джек Грилиш искрит в «Эвертоне». 

Успехам Грилиша рады не только мы. Таким стартом бывшего партнера по «Сити» гордится и Эрлинг Холанд. Норвежец сравнил Джека с Кевином Де Брюйне. 

Так и подписал: «Джек Де Брюйне опять сделал это за «Эвертон» [отдал две голевые передачи за матч].

Милнер забил «Ман Сити» почти в 40. Чем бы еще вас удивить?

39 лет и 239 дней – Джеймс второй среди самых возрастных авторов голов в Премьер-лиге. На первом месте – Тедди Шерингем (40 лет 268 дней).

Но вы явно об этом слышали. А хочется, чтоб такие: ого-о-о! 

Попробуем. 

● В АПЛ Милнер забивал вратарям, рожденным в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х.   

● Вратарь «Сити» Джеймс Траффорд родился ровно за месяц до дебюта Милнера в АПЛ (осень 2002-го).

● Это всего десятый случай, когда забивший в Премьер-лиге игрок старше своего тренера. Между Фабианом Хюрцелером из «Брайтона» и Милнером 7 лет и 53 дня – самая большая разница в истории лиги.

Ого? Только не говорите, что нет. 

Бомбардир «Пэлас» получил желтую за одно из крутейших празднований в лиге. «Футбол уже не тот», – вердикт Коула Палмера

Все было как всегда: Жан-Филипп Матета из «Кристал Пэлас» реализовал пенальти с «Астон Виллой», эффектно снес угловой флажок и сполна насладился моментом перед трибунами. 

Как же Матета удивился, когда увидел желтую карточку. Как? За что? Француз ведь всегда так празднует. И всем это нравится.

БУМ!

Возможно, теперь это будут лишь особые случаи.

В комментарии к фото пришел даже Коул Палмер. И был привычно краток: «Футбол уже не тот».

А вот бывший судья Кит Хэкетт считает, что наказание было заслуженным: «Честно говоря, с празднованием было немного чересчур. И рефери мог посчитать, что все это задержало возобновление матча».

Автоголы? «Манчестер Юнайтед» совсем не против

«Юнайтед» пришлось ждать до 57-й минуты третьего тура, когда гол наконец забил игрок в красном (все поздравления – Бриану Мбемо). До этого отдувались соперники – на автоголы нарвались «Фулхэм» и «Бернли». 

В Премьер-лиге такого еще не было: чтобы два первых гола команды в сезоне были автоголами. 

С «Ман Юнайтед» всегда получаешь что-то новенькое. 

Неделя мечты Вильзона Изидора

После субботней игры с «Брентфордом» (2:1) нападающий «Сандерленда» просто светился: «Последние 24 часа… Все так быстро. У меня родилась дочь. Я совсем не спал. А сегодня я забил победный гол в Премьер-лиге! Говорил себе: давай, сделай это ради дочери. Получилось. Так что этот гол для тебя, моя малышка».

Ааааах. До чего же же здорово. Сказка.

К тому же на прошлой неделе Вильзон отметил и 25-й день рождения. 

396 сантиметров роста на одном фото от «Ньюкасла»

До трансфера Ника Вольтемаде в «Ньюкасл» (85 млн евро!) Дэн Берн смотрел на партнеров сверху вниз. Никакого высокомерия: просто рост защитника – 198 сантиметров.  

Приход немца изменит ситуацию. Сайт «Ньюкасла» пишет, что рост Вольтемаде – те же 198 сантиметров. 

Посмотрите, какая встреча. Гиганты. Как они только поместились в кадр. 

Реклама. ООО «Яндекс Маркет». Erid: 2SDnjbzMRSE

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Dan Istitene, Michael Steele, Malcolm Couzens

logoпремьер-лига Англия
logoДэн Берн
logoНик Вольтемаде
logoЭрлинг Холанд
logoВильзон Изидор
logoДавид Райя
logoБрайтон
logoЭвертон
logoДжек Грилиш
logoДжеймс Милнер
logoСандерленд
logoИлиман Ндиай
logoАстон Вилла
logoМарко Бизот
logoУнаи Эмери
logoМанчестер Юнайтед
logoДоминик Собослаи
logoАрсенал
logoВест Хэм
logoЛукас Пакета
logoНьюкасл
Англия, Англия
Англия, Англия
Блог
Коллективный блог об английском футболе
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эх, рано Нуньеса отпустили. С таким мячом у него бы всё в створ шло
Ответ J23CB
Когда Милнер забил свой первый гол в 2002 г., он был вторым среди самых молодых авторов голов после Джеймса Вона из Эвертона.
Джеймс Вон забил свой первый гол в 2005, два с лишним года спустя. Всё это время Милнер был самым молодым.
Когда Милнер забил свой первый гол в 2002 г., он был вторым среди самых молодых авторов голов после Джеймса Вона из Эвертона.
Представить страшно, каков уровень Локо и Зенита, что их лавочник кладет голы в АПЛ..
Или они тупо сдерживали его на скамейке, чтобы он не порвал РПЛ в клочья?
"Как они только поместились в кадр" - ноги не поместились, всё-таки.
Ответ a2wai
Либо Изидор просто более мотивирован был играть в АПЛ, чем в РПЛ))
Да ну, вряд-ли
Вольтемаде прям смесь Феллера и Крауча внешне))
Изидор все же талант, приятно, что в Локомотиве отметился, хоть и ушел не так красиво, как мог бы
Ответ Максим Кочетков
Представить страшно, каков уровень Локо и Зенита, что их лавочник кладет голы в АПЛ.. Или они тупо сдерживали его на скамейке, чтобы он не порвал РПЛ в клочья?
Либо Изидор просто более мотивирован был играть в АПЛ, чем в РПЛ))
С каких пор пнуть угловой флажок стало крутейшим празднованием? По мне Математике по заслугам получил ЖК