🆘 «МЮ» подписывает белого Онана? Они серьезно? 😐

Буквально вчера Фабрицио Романо переполошил интернет новой надеждой для фанатов «Манчестер Юнайтед». Итальянец намекнул на скорый трансфер Эмилиано Мартинеса, уточнив, что манкунианцы договорились с футболистом об условиях личного контракта.

А сегодня, все тот же Романо, ссылаясь на Дэвида Орнштейна, пообещал «красным дьяволам» нового голкипера – малоизвестного Сенне Ламменса из «Антверпена». И здесь все серьезнее.

Журналист написал, что манкунианцы согласовали трансфер за 21 миллион евро + бонусы. Сделка будет заключена после прохождения футболистом медосмотра.

А теперь давайте посмотрим, какой «сюрприз» ждет фанатов «МЮ».

Как вы назовете футбольного Горыныча Онана-Байындыр-Ламменс?