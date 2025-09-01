🤔 «МЮ» вообще планирует укреплять полузащиту? У Daily Mail есть ответ – он вам не понравится 😩

«Манчестер Юнайтед» не планирует подписывать нового полузащитника на фоне травм Матеуса Куньи и Мэйсона Маунта, а также возможного ухода из клуба Кобби Майну.

Манкунианцы занимаются лишь поиском нового вратаря.

Daily Mail Sport сообщает, что Майну рассчитывает сегодня найти себе новую команду. Но, откровенно говоря, шансы невысоки. Скорее всего, англичанин останется в клубе, как минимум до зимы.

Рубен Аморим уже объяснил свою позицию:

«Ничего не меняется. Я не знаю, чем все закончится.

Понимаю, что игроки, которые не играют в данный момент, разочарованы, но у всех одинаковые шансы. Ты должен бороться в течение всей недели».

Напомним, сейчас «Юнайтед» близок к подписанию голкипера «Антверпена» Сенне Ламменса за 19 миллионов фунтов стерлингов.

🆘 «МЮ» подписывает белого Онана? Они серьезно? 😐