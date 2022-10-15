Роналду обожает смотреть на свое отражение. Однажды он стоял голым перед зеркалом и выдал забавный комментарий о Месси

Чтобы стать лучшим, нужно многим пожертвовать, об этом не понаслышке знает Криштиану Роналду, чьей физической форме позавидует любой.

Уэйн Руни однажды сказал, что португалец любит засматриваться на свое собственное отражение в зеркале, таким образом Криш настраивается на нужный лад.

А бывший игрок сборной Англии Питер Крауч в интервью Daily Mail поделился любопытной историей о Роналду, которую узнал от Рио Фердинанда:

«Рио Фердинанд рассказывал нам истории о том, как Криштиану Роналду стоял перед зеркалом голым, проводил рукой по волосам и говорил: «Вау. Я такой красивый!». Другие игроки «МЮ», глядя на это, пытались его подколоть и говорили, что Месси лучше, чем он. А Криштиану пожимал плечами и отвечал, улыбаясь: «Ах, да, но Месси не выглядит так».

Возвращаясь к Руни, стоит вспомнить интервью Уэйна изданию GOAL, в котором англичанин отмечал, что Роналду очень любит смотреться в зеркало, даже перед игрой:

«За то время, что я играл с Ронни, я заметил, что он не может пройти мимо зеркала. Он всегда любовался своим отражением, даже когда мы готовились выходить на поле. Каждый матч, перед тем как команда выходит на разминку, он совершает один и тот же ритуал: надевает форму, бутсы, затем подходит к зеркалу и пристально всматривается в отражение. Так он настраивается на игру. Я еще не встречал более уверенного в себе человека, чем Роналду. Его нельзя назвать застенчивым».

В этом Руни точно прав, Криштиану далеко не стеснительный парень.