Без Магуайра и еще троих: последние новости команд и возможные составы на матч «МЮ» – «Ньюкасл»
В одиннадцатом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом», который сейчас находится в неплохой форме.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «МЮ» и «Ньюкасла» на грядущий матч.
Новости команды
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» останутся без ряда ключевых игроков. Мактомини дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
Магуайр, Уан-Биссака и Ван де Бек травмированы и, вероятно, пропустят воскресную встречу.
Участие Антони Марсьяля пока под вопросом.
«Ньюкасл»
Звездный нападающий гостей, Александер Исак, травмирован и с большой вероятностью не выйдет на «Олд Траффорд».
Встречу также пропустят Крафт, Шелви, Дарлоу и Ритчи.
Возможные составы
Смогут ли «красные дьяволы» дома одолеть соперника, как думаете?
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