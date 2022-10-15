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Без Магуайра и еще троих: последние новости команд и возможные составы на матч «МЮ» – «Ньюкасл»

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В одиннадцатом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом», который сейчас находится в неплохой форме.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «МЮ» и «Ньюкасла» на грядущий матч. 

Новости команды

«Манчестер Юнайтед» 

«Красные дьяволы» останутся без ряда ключевых игроков. Мактомини дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Магуайр, Уан-Биссака и Ван де Бек травмированы и, вероятно, пропустят воскресную встречу.

Участие Антони Марсьяля пока под вопросом.

«Ньюкасл» 

Звездный нападающий гостей, Александер Исак, травмирован и с большой вероятностью не выйдет на «Олд Траффорд».  

Встречу также пропустят Крафт, Шелви, Дарлоу и Ритчи.

Возможные составы

Смогут ли «красные дьяволы» дома одолеть соперника, как думаете?

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