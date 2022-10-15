Без Магуайра и еще троих: последние новости команд и возможные составы на матч «МЮ» – «Ньюкасл»

В одиннадцатом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом», который сейчас находится в неплохой форме.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «МЮ» и «Ньюкасла» на грядущий матч.

Новости команды

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» останутся без ряда ключевых игроков. Мактомини дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Магуайр, Уан-Биссака и Ван де Бек травмированы и, вероятно, пропустят воскресную встречу.

Участие Антони Марсьяля пока под вопросом.

«Ньюкасл»

Звездный нападающий гостей, Александер Исак, травмирован и с большой вероятностью не выйдет на «Олд Траффорд».

Встречу также пропустят Крафт, Шелви, Дарлоу и Ритчи.

Возможные составы

Смогут ли «красные дьяволы» дома одолеть соперника, как думаете?