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«Кто-нибудь помнит, что раньше вингеры помогали своим защитникам?» Легенда «МЮ» Пол Скоулз намекнул на причину проблем «дьяволов»

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Весьма убедительно объяснил разгромное поражение «МЮ».

После матча, закончившегося со счетом 6:3 в пользу «Сити» (в какой-то момент счет в матче был 6:1), худшие оценки получили именно крайние защитники «МЮ» - Диогу Далот (2 из 10) и Тирелл Маласиа (1 из 10).

Легендарный полузащитник «МЮ» Пол Скоулз выложил в соцсетях фото Райана Гиггза и Дэвида Бэкхема, намекнув, что раньше вингеры всегда помогали крайним полузащитникам в обороне.

Ранее Скоулз ранее раскритиковал и трансферную политику «Манчестер Юнайтед».

«Джейдон Санчо был молодым игроком, на которого «Манчестер Юнайтед» потратил много денег, но который не проявил себя в лиге. И почему такой клуб, как «Реал», отпустил Варана? Если вы видели его прошлом сезоне, его игра выглядела не так, как надо. Я не думаю, что это было отличное трансферное окно. Никто в клубе не берет на себя ответственность за это.

Сульшер пытался. Но со стороны это выглядело так, как будто игроки немного издевались, делали то, что хотят, они выходили на футбольное поле и каждый находился в своем собственном мире, они делали то, что хотели, а не то, чего от них ожидали или чего хотел от них тренер. И матчи просто шли.

В этом году Каземиро подписали за два дня. Интересно, был ли этот трансфер тренерским. Большие деньги, длительный контракт. Я думаю, им нужно назначить кого-то ответственным за набор игроков. А в конечном итоге в этом обвиняют тренера».

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