«Да он прям как Роберто Карлос!»: фанаты «МЮ» в восторге от игры Далота в матче против Чехии

Международный перерыв в самом разгаре и игроки зажигают в своих сборных. Из футболистов «МЮ» самый яркий перформанс в субботний вечер выдал Диогу Далот.

Защитник провел блестящий матч, его Португалия обыграла Чехию со счетом 4:0. Далот забил два гола, оформив свой первый дубль на международном уровне. Диогу угрожал соперникам, стремился двигаться вперед и был исключительно хорош в обороне. У португальца – 100% выигранных отборов, а точность его передач составила 94%.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» были ошеломлены его прогрессом в этом сезоне. Вот что болельщики пишут в соцсетях:

«Да он прям как Роберто Карлос!».

«Черт возьми, это класс! Рад, что он продолжает совершенствоваться в этом сезоне!»

«Он просто безумен. Интересно посмотреть, будет ли он играть в старте на чемпионате мира».

«Этот парень чертовски уверен в себе. Рада за него».

«Многие из нас (включая меня) списали со счетов Далота и Мактомини. Они доказывают, что мы ошибались. Это радостно!»

А как вам игра Диогу? Так же впечатлены?