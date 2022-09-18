Ожидаемые ассисты, созданные моменты и многое другое: Далот превосходит Канселу по 8 ключевым показателям

Жоао Канселу широко известен как один из лучших крайних защитников в премьер-лиге и, возможно, в Европе, в то время как его соотечественник португалец Диогу Далот до сих пор остается малоизвестным игроком.

Это, безусловно, имело место в предыдущих сезонах. Однако, согласно SofaScore, Далот до сих пор превосходит защитника «Манчестер Сити» в этом сезоне по нескольким ключевым показателям, как в атаке, так и в обороне.

Приведенная выше статистика взята из матчей премьер-лиги в этом сезоне, поэтому блестящая результативная передача Канселу на Эрлинга Холанда в матче с дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов не засчитывается.

Лучшие показатели в защите (отборы, перехваты, подборы) также могут указывать на то, что «Манчестер Юнайтед» просто был более хорош в защите, чем «Манчестер Сити».

Тем не менее Далот имеет значительное преимущество по количеству созданных моментов (10 против 4 у Канселу).

Его число xA (модель ожидаемых передач предсказывает вероятность того, что передача станет результативной) также в два раза выше, чем у Канселу.