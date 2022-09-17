«Ему нужна была конкуренция»: фанаты «МЮ» реагируют на телосложение Шоу на тренировке

Люк Шоу на тренировке выглядел подтянутым, что свидетельствует о том, что он усердно работает над своей физической формой.

С приходом Тайрелла Маласии Шоу оказался на скамейке просто из-за скорости юноши и его атакующих способностей на позиции левого защитника.

Однако, похоже, Шоу воспринимает неудачу как вызов, пытаясь бороться за свое место. Вот некоторые реакции фанатов в твиттере:

DunTheRed: «Он должен научиться быть мотивированным, забавно, как он чувствует себя слишком комфортно без конкуренции, но как только она появляется, он, наконец, делает шаг вперед».

MufcDemon: «Ему нужна была конкуренция».

_CRUtd: «Приход Маласии может принести ему огромную пользу, ведь когда ему приходится работать за свое место, и он не успокаивается, он сильно улучшается физически».