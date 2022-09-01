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«Не думаю, что мы увидим Криштиану в основе». Микаэль Сильвестр объясняет, почему Тен Хаг не выпустит португальца с первых минут против «Лестера»

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Бывший защитник «МЮ» Микаэль Сильвестр считает, что нет смысла выпускать Криштиану Роналду в основе на матч с «Лестером».

«Красные дьяволы» набрали скорость и одержали две победы подряд в АПЛ. Команда Эрика тен Хага сначала обыграла «Ливерпуль», а потом «Саутгемптон»: в обоих матчах голландский специалист использовал в атаке Энтони Элангу, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо.

Сильвестр не думает, что было бы правильным менять состав, когда команда начала хорошо выглядеть и в атаке, и в обороне.

 

«Вы же знаете, что в футболе форма приходит и уходит – сейчас все хорошо и в атаке, и в обороне. В гостевом матче с «Саутгемптоном» обошлось без пропущенных голов, от «Ливерпуля» дома команда пропустила один раз. Ротировать нужно только если футболисты устали и команде нужны свежие ноги».

«Возможно, Тен Хаг внесет изменения в состав по этой причине. Но если говорить с точки зрения игры команды, то я не вижу причин менять состав, который принес две победы - не думаю, что мы увидим Харри и Криштиану в основе», -добавляет Сильвестр. 

Впереди «МЮ» ждет долгий сезон -  команда готовится начать свой путь в Лиге Европы на следующей неделе, рано или поздно Эрику тен Хагу придется ротировать состав, чтобы все игроки на поле были свежими.

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