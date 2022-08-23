Кевин Трапп отреагировал на слухи об интересе «МЮ»

Голкиперу «Айнтрахта» Кевину Траппу польстили слухи, связывающие его с переходом в «Манчестер Юнайтед». По информации издания Bild, немецкий голкипер интересен «красным дьяволам», и они уже сделали предложение его клубу.

На вопрос о возможной сделке Трапп ответил:

«Как я уже говорил, всегда приятно, когда появляются такие слухи. Это своего рода признание. Но я не могу никак это комментировать».

«МЮ» нуждается в запасном голкипере. Клуб позволил Дину Хендерсону уйти в аренду в «Ноттингем Форест». У англичанина было мало шансов вытеснить Де Хеа из вратарской.

Запасным вариантом для Эрика тен Хага остается Том Хитон, он почти не играл за первую команду в последние пару лет. В прошлом сезоне он провел на поле всего 22 минуты.