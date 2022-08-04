United Tweets
Блог

«Он подает ужасный пример»: Дэнни Мерфи критикует поведение Роналду

Дэнни Мерфи Дэнни Мерфи
Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул «Олд Траффорд» до финального свистка во время предсезонного матча «красных дьяволов» против «Райо Вальекано».

Криштиану Роналду покинул Олд Траффорд до окончания матча МЮ. Команда сыграла вничью с Райо Вальекано, 1:1 ᐉ UA-Футбол

Бывший футболист Премьер-лиги и эксперт Дэнни Мерфи считает, что Криштиану подает ужасный пример другим игроком, и клуб должен решить вопрос с португальцем:

«Ну, все это выглядит не очень хорошо. Какими большими ни были бы ваши обиды на клуб и каким бы громким ни было бы ваше имя, так поступать нельзя. Я думаю, что таким поведением он посылает ужасный сигнал, клуб должен с этим разобраться. Нельзя допускать, чтобы игрок вел себя подобным образом, он подает ужасный пример».

Напомним, что по информации издания Manchester Evening News, вместе с Роналду «Олд Траффорд» покинул Диогу Далот, однако на фоне действий Криштиану поступок защитника, кажется, прессой замечен не был.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные