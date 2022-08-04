«Он подает ужасный пример»: Дэнни Мерфи критикует поведение Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул «Олд Траффорд» до финального свистка во время предсезонного матча «красных дьяволов» против «Райо Вальекано».

Бывший футболист Премьер-лиги и эксперт Дэнни Мерфи считает, что Криштиану подает ужасный пример другим игроком, и клуб должен решить вопрос с португальцем:

«Ну, все это выглядит не очень хорошо. Какими большими ни были бы ваши обиды на клуб и каким бы громким ни было бы ваше имя, так поступать нельзя. Я думаю, что таким поведением он посылает ужасный сигнал, клуб должен с этим разобраться. Нельзя допускать, чтобы игрок вел себя подобным образом, он подает ужасный пример».

Напомним, что по информации издания Manchester Evening News, вместе с Роналду «Олд Траффорд» покинул Диогу Далот, однако на фоне действий Криштиану поступок защитника, кажется, прессой замечен не был.