«Ювентус» рассматривает кандидатуру Марсьяля: Аллегри видит в нем замену Морате

По информации Sky Sports, «Ювентус» включил Антони Марсьяля в шорт-лист на летнее окно.

Тем не менее, Альваро Мората является более предпочтительным кандидатом для итальянского клуба на роль лидера в следующем сезоне. Только если им не удастся заключить сделку с «Атлетико», «Ювентус» обратит свое внимание на Марсьяля.

Сообщается, что Массимилиано Аллегри хочет пополнить свои ряды еще одним надежным нападающим, чтобы им подмену для Душана Влаховича и Анхеля ди Марию.

Sky Sports также добавляет, что Марсьяль уже был целью «Ювентуса» прошлой зимой, но в итоге перешел в аренду в «Севилью» в январе.

У форварда «Манчестер Юнайтед» был не лучший прошлый, но он продемонстрировал отличную форму в предсезонке.

Играя под руководством Эрика тен Хага, Марсьяль забил три гола в четырех играх. Также ожидается, что он начнет первый матч Премьер-лиги против «Брайтона» в основе.