Болельщики неожиданно поддержали Харри Магуайра во время тренировки

Харри Магуайр получил поддержку болельщиков во время открытой тренировки в Перте.

В прошедшем товарищеском матче с «Кристал Пэлас», завершившемся победой «МЮ» 3-1, болельщики жестко освистали футболиста, хотя он показал хорошую игру. Но похоже, что ситуация начала меняться, по ходу тренировки толпа подбадривала капитана.

В какой-то момент были даже слышны скандирования «Вперед, Харри Магуайр!».

После тренировки капитан «Юнайтед» также нашел время, чтобы раздать автографы болельщикам.

Товарищи по команде и болельщики клуба поддержали Харри после того, как он провел хороший матч с «Кристал Пэлас», несмотря на не самый радушный прием.

Центральный защитник остается основным игроком команды Эрика тен Хага и в следующем сезоне сохранит свою капитанскую повязку.

Different passing drill and crowd support for Maguire #mufc pic.twitter.com/lzzWGDRhhI

Been a lot of love for Harry Maguire this morning pic.twitter.com/jLgLHokcBz