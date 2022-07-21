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Болельщики неожиданно поддержали Харри Магуайра во время тренировки

Харри Магуайр Харри Магуайр
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Харри Магуайр получил поддержку болельщиков во время открытой тренировки в Перте.

В прошедшем товарищеском матче с «Кристал Пэлас», завершившемся победой «МЮ» 3-1, болельщики жестко освистали футболиста, хотя он показал хорошую игру. Но похоже, что ситуация начала меняться, по ходу тренировки толпа подбадривала капитана.

В какой-то момент были даже слышны скандирования «Вперед, Харри Магуайр!».

После тренировки капитан «Юнайтед» также нашел время, чтобы раздать автографы болельщикам.

Товарищи по команде и болельщики клуба поддержали Харри после того, как он провел хороший матч с «Кристал Пэлас», несмотря на не самый радушный прием.

Центральный защитник остается основным игроком команды Эрика тен Хага и в следующем сезоне сохранит свою капитанскую повязку.

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