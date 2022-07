Сын Дэвида Бэкхема расстался с девушкой ради карьеры в «Интер Майами». Бросил лондонскую модель и начал забивать

Пара встречалась три года, но футбол оказался намного важнее.

Сообщается, что сын легенды «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма Ромео расстался с давней подругой Мией Риган, чтобы сосредоточиться на своей футбольной карьере.

Ромео Бекхэм удалил все следы Мии из своего аккаунта, намекнув, что пара разорвала свои трехлетние отношения, сообщает The Daily Mai.

Ромео Бекхэм, который хочет пробиться в основной состав в клубе своего отца «Интер Майами», и последние месяца провел в Соединенных Штатах.

Риган - модель из Лондона, работает с матерью Бекхэма Викторией и их сотрудничество продолжится после разрыва отношений с сыном. По словам источника, расставание произошло из-за сложных рабочих графиков и отношений на расстоянии. Источник сообщил MailOnline:

«По сути, отношения на расстоянии в их молодом возрасте взяли свое. Ромео и Миа — милые молодые люди; они очень любят друг друга, и семья любит Мию. Она продолжает сотрудничать с Викторией Бекхэм в своей работе, но, к сожалению, Ромео и Миа больше не вместе».

Источник также утверждает, что пока пара не виделась, молодые люди все равно поддерживали друг друга.

«Он сосредоточен на футболе и живет в Майами, а она в Великобритании, работает над своей модельной карьерой и карьерой инфлюенсера. Это уже дружба. Пара по-прежнему поддерживает друг друга».

В то время как Ромео удалил фотографии Мии из своего аккаунта в Instagram, 19-летняя модель по-прежнему размещает фотографии своего бывшего в своем профиле. Ее последний пост с участием Ромео Бекхэма был опубликован 3 мая по случаю трехлетия их отношений.

Возможно, сосредоточение Ромео на футболе уже дало свои плоды – недавно он забил свой первый гол за «Интер» - как и отец, со штрафного.

19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick 👀 pic.twitter.com/KIWsy2JBUv