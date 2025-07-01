💣 «Ювентус» предлагает «МЮ» обмен на одного из трех своих игроков за Санчо

«Ювентус» крайне оригинально подходит к переговорам по трансферу Джейдона Санчо.

Туринцам явно интересен англичанин, но платить они не горят желанием. Зато теперь ясно, что у них в команде есть целый ряд ненужных игроков. И довольно неплохих.

Фабрицио Романо сообщает, что «Юве» предложил «МЮ» на выбор трех игроков, которых готов обменять на Санчо. Важно и очевидно: есть три кандидата, а «манкунианцы» должны выбрать одного.

Их имена: Дуглас Луис, Душан Влахович, Тимоти Веа.

Реакция «МЮ» пока неизвестна.

Что думаете?