💣 «Ювентус» предлагает «МЮ» обмен на одного из трех своих игроков за Санчо
«Ювентус» крайне оригинально подходит к переговорам по трансферу Джейдона Санчо.
Туринцам явно интересен англичанин, но платить они не горят желанием. Зато теперь ясно, что у них в команде есть целый ряд ненужных игроков. И довольно неплохих.
Фабрицио Романо сообщает, что «Юве» предложил «МЮ» на выбор трех игроков, которых готов обменять на Санчо. Важно и очевидно: есть три кандидата, а «манкунианцы» должны выбрать одного.
Их имена: Дуглас Луис, Душан Влахович, Тимоти Веа.
Реакция «МЮ» пока неизвестна.
Что думаете?
Разве что Дуглас Луис, но тогда он будет четвертым центральным полузащитником в схеме с двумя центральными