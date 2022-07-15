«У нас есть настоящий Зидан». Болельщики в восторге полузащитника «МЮ» Зидана, исполнившего фирменный финт Зизу

Молодой англичанин иракского происхождения продолжает удивлять.

Зидан Икбал, уже классно сыгравший в матче против «Ливерпуля», продолжал впечатлять, вновь продемонстрировав свои таланты в победном матче своей команды с «Мельбурн Виктори» (4:1).

Помимо уверенной игры в полузащите, он исполнил фирменный разворот Зинедина Зидана, ошеломив поклонников «МЮ» красивым финтом.

Один из пользователей Twitter написал: «Не отдавайте в аренду Икбала, он определенно заслуживает шанса с первой командой».

Второй написал: «Отдайте ему место в полузащите и распрощайтесь с МакФредом».

Третий добавил: «У нас есть настоящий Зидан».

У Икбала, вероятно, теперь будет еще один шанс произвести впечатление, когда «Манчестер Юнайтед» возобновит предсезонный тур по Австралии матчем против «Кристал Пэлас» в следующий вторник.