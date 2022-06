На тренировках «МЮ» Тен Хаг уделяет особое внимание молодежи, работа тренера попала на видео

На опубликованных кадрах тренировок «МЮ» видно, как много внимания Тен Хаг уделяет молодежи. На видео слышно, как тренер наблюдает за отработкой передач и движений с игроками U23. Это очень круто!

Во время тренировки новый тренер «Манчестер Юнайтед» был крайне вовлечен в процесс, ни на секунду не отвлекаясь. Он все время ходил по тренировочной площадке, инструктировал игроков и был в центре событий.

