На тренировках «МЮ» Тен Хаг уделяет особое внимание молодежи, работа тренера попала на видео

На опубликованных кадрах тренировок «МЮ» видно, как много внимания Тен Хаг уделяет молодежи. На видео слышно, как тренер наблюдает за отработкой передач и движений с игроками U23. Это очень круто!

Во время тренировки новый тренер «Манчестер Юнайтед» был крайне вовлечен в процесс, ни на секунду не отвлекаясь. Он все время ходил по тренировочной площадке, инструктировал игроков и был в центре событий.

An inside look 📽️



Enjoy more from Monday's return to Carrington in our latest United Daily 👇#MUFC — Manchester United (@ManUtd) 28 июня 2022 г.

Прежде чем другие игроки вернутся в клуб, молодежь «красных дьяволов» должна сделать все возможное, чтобы произвести впечатление на Тен Хаг.

52-летний тренер создал в клубе строгую атмосферу, игроки должны быть крайне дисциплинированы. Теперь футболисты должны будут приезжать на базу к 9 утра, также Тен Хаг хочет, чтобы игроки вместе проводили время после тренировок.

При предыдущих тренерах команда была далеко не так дисциплинирована, возможно, это повлияло на результаты «МЮ». Теперь в клубе все будет иначе.