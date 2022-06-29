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«Короткая фраза в итоге оказала на меня большое влияние», — Арно Данжума рассказал о словах Криштиану Роналду во время обмена футболками

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Нападающий «Вильярреала» Арно Данжума рассказал, какой совет дал ему Криштиану после матча в Лиге Чемпионов между его командой и «МЮ».

Криштиану забил на 95й минуте и подарил «МЮ» победу на «Олд Траффорд», разбив сердца болельщиков «Желтой субмарины».

Голландец рассказал YouTube каналу Freshly Grounded's о матче и о словах своего кумира – Криштиану Роналду.

«У меня было много кумиров, но Криштиану Роналду – это мечта детства, он всегда был моим героем».

«В раздевалке на «Олд Траффорд» мы обменялись футболками и мне удалось коротко с ним поболтать. Он посмотрел на меня и сказал: «Отличная игра, чувак, продолжай в том же духе». Вот такая короткая фраза в итоге оказала на меня большое влияние».

Данджума провел отличный сезон под руководством Унаи Эмери, забил 16 голов в 34 матчах. Он был в составе «Вильярреала», когда команда потерпела поражение от «МЮ» (2-1) в сентябре.

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