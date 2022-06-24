Мактомини летом к бабушке на пирожки не ездил. Полузащитник «МЮ» раскачался и превратился в Рэмбо

Похоже, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» провел немало часов в тренажерном зале в преддверии сезона 2022/23.

25-летний полузащитник сборной Шотландии, сыгравший 45 матчей во всех турнирах за клуб и сборную в прошлом сезоне, претерпел впечатляющие изменения.

В начале 2015-го года рост 18-летнего Мактомини составлял всего 5 футов 6 дюймов (примерно 167 см).

Тренеры молодежной команды «Юнайтед» сомневались, что с такими данными он сможет чего-то добиться. К счастью, в конце 2015 года Скотт пережил совершенно чудесный всплеск роста.

«Я думаю, когда мне было 13 или 14 лет, если бы я был в другом клубе, который не был бы так терпелив со мной, поскольку я был таким мелким, от меня бы давно избавились».

Возмужав, шотландец стал ключевым членом команды «Юнайтед» в последние сезоны наряду с Фредом и Полом Погба в средней линии.

Мактомини, безусловно, надеется стать частью планов Эрика тен Хага в ближайшие месяцы, и похоже, заранее решил начать тренировки в зале. Результат впечатляет.