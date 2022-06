Хуан Мата очень трогательно попрощался с «МЮ». Болельщики уже называют видео шедевром

Хуан Мата опубликовал прощальное видеообращение к «Манчестер Юнайтед»

Испанец прощается с «МЮ». Контракт 34-летнего футболиста заканчивается в конце месяца, он покинет клуб после 8,5 лет на «Олд Траффорд».

Впервые Мата присоединился к «красным дьяволам» за 37 млн фунтов из «Челси» в 2014 году. Он забил 51 гол за 285 матчей за «МЮ», выиграл Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги за время своего пребывания на «Олд Траффорд».

В пятницу Мата опубликовал прощальное видео для болельщиков клуба на своей странице в Twitter, подписав его: «Иногда реальность превосходит все ожидания. Спасибо, «МЮ».

Sometimes reality exceeds dreams. Thank you @manutd ❤️ pic.twitter.com/SksvdXoAhR