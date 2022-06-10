Хуан Мата очень трогательно попрощался с «МЮ». Болельщики уже называют видео шедевром

Хуан Мата опубликовал прощальное видеообращение к «Манчестер Юнайтед»

Испанец прощается с «МЮ». Контракт 34-летнего футболиста заканчивается в конце месяца, он покинет клуб после 8,5 лет на «Олд Траффорд».

Впервые Мата присоединился к «красным дьяволам» за 37 млн фунтов из «Челси» в 2014 году. Он забил 51 гол за 285 матчей за «МЮ», выиграл Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги за время своего пребывания на «Олд Траффорд».

В пятницу Мата опубликовал прощальное видео для болельщиков клуба на своей странице в Twitter, подписав его: «Иногда реальность превосходит все ожидания. Спасибо, «МЮ».

Sometimes reality exceeds dreams. Thank you @manutd ❤️ pic.twitter.com/SksvdXoAhR — Juan Mata García (@juanmata8) June 10, 2022

В видео показаны яркие моменты Маты в «Юнайтед», голы испанца и кадры с улиц и знаковых мест Манчестера.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать изменения, произошедшие в моей жизни», – говорит Мата.

«Я никогда не думал, что буду писать это послание, но всему хорошему приходит конец, как и моему пребыванию в «Манчестер Юнайтед» в качестве игрока».

«Невозможно выразить все эмоции, которые я пережил за последние пару недель, но, подытоживая, я хочу сказать, что я безумно горд, что представлял этот уникальный клуб на протяжении 8,5 лет».

«Я никогда не мог и мечтать о таком, даже будучи, в моем детстве в Испании это казалось чем-то далеким, как я мог представить, что однажды буду играть за один из лучших клубов в истории футбола. Иногда реальность превосходит все ожидания».

«Пока я пишу эти строки, я не могу испытывать больше благодарности за то, как далеко завела меня моя карьера. Я взволнован, как ребенок, думая о том, что будущее преподнесет мне теперь. Та же страсть, которую я испытывал к футболу, будучи ребенком, живет во мне и теперь».

«Я благодарю всех сотрудников клуба, всех, кто делаете его таким особенным, каждого тренера, каждого товарища по команде, с которыми мне довелось работать в «Манчестер Юнайтед». Сейчас не лучший период в истории клуба, но у меня сохранились невероятные воспоминания о моем пути в «МЮ»: это и трофеи, и особенные моменты с командой, которые навсегда останутся в памяти. Я благодарю вас всех. Я буду скучать»