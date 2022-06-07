«Он никогда не работал с топ-игроками в топ-клубах»: Данни Мерфи не уверен в Тен Хаге

В интервью talkSport бывший игрок «Ливерпуля» Дэнни Мерфи заявил: «МЮ» должен показывать себя на поле, их будут судить за это. Но что прежде всего им нужно?».

«Им нужен кто-то, кто объединит команду. Думаю, что это будет справедливо. Чего добился Эрик Тен Хаг? Конечно, он трижды выигрывал чемпионат с «Аяксом», неплохо играл в Лиге Чемпионов».

«Однако, он не работал с топ-игроками в топ-клубах, так что мы не знаем, как он справится с давлением. Каждый аспект его жизни будет отслеживаться. Теперь будут обсуждать все, что он сделает».

Болельщиков «МЮ» предупреждают относительно Тен Хага, от него ждут немедленной конкуренции «МанСити» и «Ливерпулю» в АПЛ, при этом тренеру предстоит перестроить команду и вернуть ее к успеху, потерянному после ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году.