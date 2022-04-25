В «МЮ» недовольны комментариями Рангника о необходимости «10 новых игроков»

Согласно Manchester Evening News, комментарий Ральфа Рангника о необходимости «10 новых игроков» не был хорошо воспринят в «Манчестер Юнайтед».

Боевой дух игроков находится на «дне» после серии неудачных выступлений. MEN сообщает, что «все более критические высказывания Рангника в СМИ» мало способствовали улучшению настроения в раздевалке.

Сообщается, что Рангник установил хорошие отношения с игроками, когда стал временным тренером. Однако немец возмущен отсутствием стандартов и даже подготовил «позорное досье» для Эрика тен Хага.

Рангник перейдет на двухлетнюю работу консультантом в конце сезона, хотя в сообщениях говорится, что никто точно не знает, какова будет его роль.