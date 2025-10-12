✊🏼 Фергюсон пожертвовал £10 тысяч своей первой команде, чтобы они смогли переночевать в отеле перед важнейшим матчем в Кубке Шотландии

Алекс Фергюсон уже давно отошел от футбольных дел, но все равно оказывает свое влияние на родные клубы.

Шотландец пожертвовал £10 тысяч своей первой команде – «Бенбербу».

Клуб играет в Западной футбольной лиге Шотландии и недавно пробился во второй раунд национального кубка, где 25 октября сыграет с «Академией Вик» – это самая северная команда Великобритании. Победа позволит клубу сыграть с «Селтиком» или «Рейнджерс» в третьем раунде. Добираться «Бенбербу» до матча придется 12 часов на автобусе. Благодаря Фергюсону клуб сможет выехать на игру раньше и остаться на ночь в отеле.

Бывший наставник «Юнайтед» никогда не скрывал своей любви к родной команде:

«Я был там воспитан. Мы с отцом ходили на «Тинто-парк» и смотрели их матчи. Я был частью их молодежной системы в течение года».