Экс-защитник «МЮ» Браун считает, что Роналду мог бы занять место в руководстве «красных дьяволов» 👀

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун дал совет Криштиану Роналду.

«Вы никогда не знаете, что хочет сделать Криштиану, но не сомневайтесь в нем. Особенно после всего, чего он достиг.

Мог бы он вернуться в «МЮ»? Прежде всего, это зависит от того, как у него складываются дела в Саудовской Аравии, потому что нет понимания, что он планирует дальше. Он все еще забивает за «Аль-Наср».

Но Роналду определенно мог бы занять место в руководстве «МЮ». У него есть возможность не заниматься тренерством и перейти на исполнительный уровень, это 100%. Почему бы и нет? Если ему это нравится, это будет идеально для него», – считает Браун.

Напомним, Роналду и Браун вместе выступали за «МЮ» с 2003-го по 2009-й.