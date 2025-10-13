🔥 «Чувствую, что очень долгое время находился в нестабильной среде». Рэшфорд намекнул, что в «МЮ» у него было много проблем

Маркус Рэшфорд неожиданно «накинул» на «Манчестер Юнайтед», высказавшись в интервью для ITV.

Любопытно, что отрывок с нижесказанным вскоре удалили из соцсетей.

«Я чувствую, что очень долгое время находился в нестабильной среде. Поэтому быть стабильным сейчас еще сложнее. Я считаю, что мне нужно привнести это в свою игру – и я стремлюсь к этому. Конечно, я хочу быть в лучшей форме не вспышками, а как можно чаще.

Чтобы быть стабильным в спорте, нужно иметь стабильность в жизни и в тренировках. А в моей карьере до сих пор было слишком много изменений.

Но, как я уже сказал, нужно смотреть вперед. Это определенно одна из вещей, которую я хочу исправить и улучшить, чтобы чаще быть в лучшей форме. Потому что когда я в лучшей форме, то действительно наслаждаюсь всем, что связано с этим видом спорта. Да, быть в лучшей форме – это для меня что-то особенное», – сказал нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд.