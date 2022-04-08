Джейми Реднапп: «Время Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед» истекло»

В интервью Sky Sports Джейми Реднапп сказал: «Маркус Рэшфорд — молодой человек, который, как я считаю, должен идти, исследовать и заниматься чем-то другим».

«Он выглядит так, будто разлюбил игру. Иди и поиграй где-нибудь, потому что внутри него живет игрок».

«Он будет нужен сотням клубов. Он добился огромного успеха против таких клубов, как «Пари Сен-Жермен» в Европе».

«Клубы в Англии хотели бы его — «Тоттенхэм», «Арсенал» — все хотели бы его. Но я думаю, что его время в «Манчестер Юнайтед» истекло».

Сообщается, что Рэшфорд рассматривает свои варианты в преддверии летнего трансферного окна после того, как потерял место в команде под руководством Ральфа Рангника.

24-летний футболист обеспокоен тем, что не попадет в состав сборной Англии на чемпионат мира 2022 года после того, как не был выбран для участия в последнем раунде международных матчей.