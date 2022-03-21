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«Это был незабываемый разговор»: как Эрик тен Хаг вспоминает свою встречу с сэром Алексом Фергюсоном

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Несколько лет назад Эрик тен Хаг рассказал в интервью о том, как он встречался с легендой «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном во время предыдущего визита на тренировочную базу в Кэррингтоне.

Он сказал: «Стив и я встретили сэра Алекса Фергюсона, когда мы играли с «Манчестер Сити», утром перед матчем мы пили с ним кофе — это был незабываемый разговор о футболе».

«Когда мы приехали, сэр Алекс Фергюсон сидел в своем офисе, он был тренером, и у него был обзор полей в Кэррингтоне, и он мог следить за тренировками из своего офиса».

Тен Хаг в настоящее время является фаворитом на то, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед» летом, и в ближайшем будущем он может воссоединиться с сэром Алексом на «Олд Траффорд».

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