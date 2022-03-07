Ральф Рангник: «Тен Хаг — один из лучших в Европе»

Ральф Рангник впервые прокомментировал возможный переход в “Юнайтед” главного тренера “Аякса” Эрика тен Хага.

«До этого момента мы ещё не обсуждали фигуру нового тренера и не говорили ни об одном из кандидатов не только с Джоном Мерто, но и ни с кем другим, - сказал Ральф в интервью Sky Sports. - Конечно, у меня уже есть мнение о том, кто должен возглавить “Юнайтед”, но в последние недели и месяцы эту темы мы не затрагивали. Это, пожалуй, всё, что я могу сказать».

«Что касается Эрика тен Хага, то лично мы с ним незнакомы. Очевидно, что я вижу, какую работу он проделал в “Аяксе” с тех пор, как пришел туда, и я немного знаю о его работе в мюнхенской “Баварии”. Конечно же, я в курсе, что он является одним из топ-тренеров Европы, это очевидно, но есть и другие тренеры».

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