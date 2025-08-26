«Кристал Пэлас» близок к покупке Пино из «Вильярреала» за 50 млн евро
«Кристал Пэлас» работает над трансфером Йереми Пино из «Вильярреала».
Стороны ведут продвинутые переговоры по 22-летнему полузащитнику сборной Испании, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Кристал Пэлас» хочет как можно быстрее завершить сделку. Сумма трансфера может составить около 50 млн евро.
В прошлом сезоне Ла Лиги Пино сыграл 34 матча за «Вильярреал», забил 4 гола и отдал 7 ассистов. Его подробная статистика – здесь.
Увольнять ли Семака?46081 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости