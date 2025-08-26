«Кристал Пэлас» близок к покупке Пино из «Вильярреала» за 50 млн евро

«Кристал Пэлас» работает над трансфером Йереми Пино из «Вильярреала».

Стороны ведут продвинутые переговоры по 22-летнему полузащитнику сборной Испании , сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

«Кристал Пэлас » хочет как можно быстрее завершить сделку. Сумма трансфера может составить около 50 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Пино сыграл 34 матча за «Вильярреал », забил 4 гола и отдал 7 ассистов. Его подробная статистика – здесь .