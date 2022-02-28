Рангник сомневается в способности Роналду возглавить атаку «Юнайтед» в следующем сезоне

Ральф Рангник начинает сомневаться в способности Криштиану Роналду возглавить линию атаки «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, сообщает Manchester Evening News.

Сообщается, что терпение немецкого тренера истощается по отношению к 37-летнему игроку после того, как он забил 1 гол в последних 10 матчах.

Рангник не рассматривал возможность отказа от Роналду только из-за отсутствия у «Юнайтед» нападающих.

Эдинсон Кавани последние несколько недель выбыл из строя из-за травмы паха, а Маркус Рэшфорд переживает разочаровывающий сезон.

Ральф уже заявлял в прошлом, что «очевидно», что «Юнайтед» необходимо подписать более молодого и энергичного нападающего в летнее трансферное окно.

Он, вероятно, останется с Роналду в этом сезоне из-за нехватки вариантов, но он не доволен работой португальца под его началом.