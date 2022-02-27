Ральф Рангник резко ответил болельщику «Манчестер Юнайтед» на вопрос о подписании новых игроков

Ральф Рангник был замечен раздающим автографы и переговаривающимся с болельщиками «Манчестер Юнайтед» за пределами «Олд Траффорд».

Это было после недавней ничьей 0:0 с «Уотфордом», и фанат спросил временного тренера, подпишет ли клуб этим летом Эрлинга Холанда, Жюля Кунде и Деклана Райса.

Стоит отметить, что всех троих игроков связавали с «Олд Траффорд», но Рангник просто ответил: «Ты грезишь, не так ли?»

Широко известно, что нападающий и опорный полузащитник возглавляют список приоритетов «Юнайтед» в летнем трансферном окне.