Рангник: «Март может стать определяющим месяцем для сезона МЮ»

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что март может стать определяющим месяцем для его команды в этом сезоне.В 12 матчах Премьер-Лиги при Ральфе Рангнике "Юнайтед" набрал 25 очков, включившись в борьбу за попадание в топ-4.

Однако после субботней встречи с "Уотфордом", которому "Юнайтед" проиграл в ноябре со счетом 4:1, "красных дьяволов" ждет сложнейший отрезок матчей: против "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Рангник надеется, что его команда не растеряет свою форму к этим большим битвам.

"Завтра будет очень важный матч, но это справедливо насчет каждого матча впереди. Нам нужно сохранить набранный ход, победить "Уотфорд" и затем быть готовым к противостоянию с командами топ-уровня. Мы должны подготовиться к завтра".

"Март может стать определяющим месяцем, однако имеет смысл думать только о ближайшем матче и двигаться матч за матчем.

Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы полностью восстановиться и сыграть на высочайшем уровне завтра для достижения победы, а затем у нас будет целая неделя на подготовку к дерби", — цитирует Рангника Sky Sports.