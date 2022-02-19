Ван де Бек хочет остаться в «Эвертоне» насовсем

Полузащитник Донни Ван де Бек надеется остаться в «Эвертоне» после истечения своей аренды из «Манчестер Юнайтед».

Не сумев покинуть «Юнайтед» прошлым летом после кошмарного дебютного сезона, в заключительный день зимнего трансферного окна Ван де Бек все-таки вырвался из плена, присоединившись к «Эвертону» на правах аренды до конца сезона.

Арендное соглашение двух клубов не предусматривает опции или обязательства по выкупу, однако Daily Star утверждает, что 24-летний голландец уже принял решение насчет своего долгосрочного будущего.

Ван де Бек намерен остаться в «Эвертоне», если «ириски» избегут вылета из Премьер-Лиги и смогут согласовать его стоимость.

Донни не хочет возвращаться на скамейку запасных в «Юнайтед», тогда как в «Эвертоне» ему гарантирована игровая практика при Фрэнке Лэмпарде, который очень верит в экс-игрока «Аякса».