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Рангник встал на защиту Магуайра: «Остальная наша защита не была достаточно хорошей»

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Ральф Рангник Ральф Рангник
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Многие болельщики «Манчестер Юнайтед» были справедливо возмущены тусклой игрой Харри Магуайра в матче с «Бернли». А комментарии защитника после матча в которых он во всем обвинял дождь и ветер, только ухудшили ситуацию. 

Однако, когда его спросили о разочаровывающей игре капитана, Ральф Рангник сказал журналистам: «Я думаю, что он провел потрясающую игру против «Вест Хэма».

«С «Бернли» мы могли лучше защищаться в моменты перехода мяча между фазами, но остальная наша защита не была достаточно хорошей. Мы не должны были допускать контратаки».

«Харри был травмирован, вернулся, провел очень хорошую игру против «Вест Хэма» и уверен, что сможет выступить так же против «Саутгемптона».

 

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