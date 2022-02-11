Рангник встал на защиту Магуайра: «Остальная наша защита не была достаточно хорошей»

Многие болельщики «Манчестер Юнайтед» были справедливо возмущены тусклой игрой Харри Магуайра в матче с «Бернли». А комментарии защитника после матча в которых он во всем обвинял дождь и ветер, только ухудшили ситуацию.

Однако, когда его спросили о разочаровывающей игре капитана, Ральф Рангник сказал журналистам: «Я думаю, что он провел потрясающую игру против «Вест Хэма».

«С «Бернли» мы могли лучше защищаться в моменты перехода мяча между фазами, но остальная наша защита не была достаточно хорошей. Мы не должны были допускать контратаки».

«Харри был травмирован, вернулся, провел очень хорошую игру против «Вест Хэма» и уверен, что сможет выступить так же против «Саутгемптона».