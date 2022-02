«Оставайся сильным и продолжай бороться!» Игроки «МЮ» познакомились с особенным парнем

Матч «Бернли» – «Ман Юнайтед» в прошедший вторник стал особенным событием для парня по имени Ривер Роудс.

Мальчик бьется с онкологическим заболеванием, проходит лучевую терапию, но держится. Его главное увлечение – футбол. При любой возможности парень гоняет мяч – хоть на поле, хоть просто в коридоре.

Недавно родители сделали ему подарок – отвел на «Турф Муур», но не просто на трибуну, а с доступом – к футболистам!

Перед игрой он встречал футболистов «Ман Юнайтед» – и те с удовольствием перекидывались с ним парой слов и делали фото.

А вот и Давид Де Хеа.

К Риверу подошел вообще весь состав.

И, конечно, Криштиану. Объятия с легендой в памяти навсегда.

Парню достались футболки Лингарда и Санчо

Джесси Лингард в этот вечер вышел на замену, увидел Ривера за воротами, подбежал и подарил свою футболку.

После матча Джесси написал в соцсетях: «Очень рад познакомится с тобой, Ривер. Ты вдохновляющий молодой человек, который борется с раком и выигрывает. Оставайся сильным и продолжай бороться!»

Футболку подарил и Джейдон Санчо.

Криштиану после игры тоже вспомнил про Ривера и написал в инстаграме трогательный пост.

«Дети есть и всегда будут лучшим, что есть в этом мире, и мы должны защищать их любой ценой. Болельщики есть и всегда будут лучшей частью футбола, и мы должны уважать все, с чем они сталкиваются и что переносят ради своих клубов. 🙌🏽👊🏽».

В данный момент пост собрал уже более 10 миллионов лайков и более 68 тысяч комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

У Ривера есть твиттер. Там один футбол

После игры у мальчика добавилось новых подписчиков – их уже больше тысячи. Ривер после матча опубликовал все фото с игроками. Но в закрепе у него пока обращение к Адама Траоре – пожелал удачи в «Барселоне». Какой же добрый парень.

Saying bye to my best mate , after he scored his farewell goal at molineux ,,, by Adama , good luck with Barcelona 🙌🙏🙌🙏🖤🧡🖤🧡🖤 keep the faith … I would miss my family too … @AdamaTrd37 @rubendsneves_ @maxkilman @Wolves @wolvesfancast @wwfcfoundation @SoccerAM pic.twitter.com/opo1dJU3Xr — River Ryan Rhodes RRR7 (@RyanRho12220439) January 28, 2022

Ривер часто делится видосами с тренировок. После медицинских процедур поскорее рвется к мячу.

Just got back from my radiotherapy , thought I’d try you’re top out .. love you Jesse .. @JesseLingard pic.twitter.com/EnFD4Eiq58 — River Ryan Rhodes RRR7 (@RyanRho12220439) February 9, 2022

И оттачивает дриблинг.

#riverthechamp … this was me training just after my biopsy . I could still play then as I didn’t have my medicine lines … still a baller with one eye 🙌🙏🙌🙌🧡🖤🧡 @Wolves @neymarjr pic.twitter.com/2m79IVOOOA — River Ryan Rhodes RRR7 (@RyanRho12220439) February 6, 2022

Ривер, ты настоящий герой!❤️

Фото: twitter.com/ManUtd