26 комментариев

United Hub | Все о Ман Юнайтед
Блог

Тен Хаг помешан на деталях: запретил шлепанцы, перестроил кухню и считает миллиметры на травинках

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
товарищеские матчи (клубы)
Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
Фитнес Фитнес
Футбол Футбол

В этом году предсезонное турне «Манчестер Юнайтед» по США длилось всего 11 дней – Эрик тен Хаг настоял, чтобы пребывание клуба за океаном сократили во избежание проблем с восстановлением и акклиматизацией.

Планировалось, что в турне три дня выделят для коммерческой деятельности, но и тут вмешался Тен Хаг: сократил до двух, когда оценил все намеченные планы и исключил необязательные пункты. Несколько раз коммерческий отдел клуба пытался взять игроков на съемку рекламного контента, когда у тех была двухчасовая пауза. Тен Хаг все блокировал  – настаивал на важности отдыха.

Это не все нюансы: больше ключевых моментов отметили Джеймс Дакер из The Telegraph и Крис Уилер из Daily Mail.

Тен Хаг запретил шлепанцы и постоянно контролирует качество газона

Крис Уилер поделился особенностями дресс-кода: игрокам и персоналу запретили носить шлепанцы! Еще они каждый день должны одеваться в определенные цвета – контролировался даже выбор носков. Правила распространялись не только на тренировочную форму, но и на повседневную одежду. Требования каждый вечер рассылались всем на электронную почту.

Болельщиков «Юнайтед» такая педантичность Тен Хага вряд ли удивила – они уже знают, что нидерландец тщательно контролирует качество газона и требует, чтобы бутылки с напитками расставлялись в определенном порядке. Шурд Овергор, который выступал у Эрика в нидерландском «Гоу Эхед Иглс», делился в интервью для Sky Sports:

«Он хотел, чтобы напитки были расставлены в ровный ряд. Для него все должно быть идеально, и люди не сразу к этому привыкли.

У нас был человек, который следил за газоном. Каждый день к нему подходил Эрик и говорил, что трава должна быть толщиной в два миллиметра, или что-то такое. 

Он изменил все. «Гоу Эхед Иглс» далеко не самый большой клуб в Нидерландах, и у нас была не лучшая инфраструктура. Но он сделал ее лучшей.

Многие тренеры приходят в такие клубы, как «Иглз», и мирятся с условиями. Но это не про Эрика. Он делал все вокруг себя лучше».

Тен Хаг не стесняется критиковать: прямо говорит, если ему что-то не нравится, и уделяет внимание даже таким мелочам, как ветрозащита на микрофоне. По словам Джеймса Дакера, Эрик просит журналистов снять ветрозащиту перед пресс-конференцией или интервью – не нравится, когда ему тычут этой штуковиной в лицо.

Тен Хаг изменил и кухню: нанял повара, который преобразил меню

Качественная и разнообразная еда – одно из главных изменений этого турне.

Дакер рассказывает, что Тен Хаг взял в США двух шеф-поваров и двух диетологов, которые следили за питанием игроков. Важную роль в туре сыграл главный шеф-повар Омар Мезиан, клуб назначил его в январе 2023-го, до этого он был шефом в сборной Англии. Он также написал популярную книгу «Cooking for Fitness: Eat Smarter, Train Better» («Приготовление пищи для фитнеса: ешьте умнее, тренируйтесь лучше»). Она держит высокий рейтинг на Amazon – 4,4 из 5.

В США Омар каждый раз отправлялся в следующий город за день до команды. Там он следил за своевременной поставкой продуктов и их качеством. Последнее особенно важно на фоне вспышки желудочной инфекции в «Барселоне».

Раньше во время турне игроки «Юнайтед» жаловались на однообразное меню. Мезиан решил проблему: предложил футболистам больше выбора. Например, блюдом дня в Сан-Диего была свежая рыба местного производства – игроки любили заказывать ее на обед.

Еще игроки в восторге от идеи Мезиана готовить блюда на открытой кухне. Это современный тренд, который превращает шеф-повара в артиста, выступающего на сцене – кулинар готовил заказы игроков прямо у них на глазах. 

Тен Хаг тоже доволен: он настаивал, чтобы игроки и персонал ели вместе и в одно время. За опоздание мог прилететь штраф, и во время еды телефоны были запрещены.

Тен Хаг повысил стандарты клуба и пристально следит за состоянием игроков

На последней пресс-конференции американского турне Тен Хаг признался, что был недоволен стандартами «Юнайтед», когда только пришел в клуб. Но сейчас все изменилось:

«Это правда, стандарты были низкие. У меня всегда высокие требования, когда дело касается сна, восстановления и питания. Это имеет огромное значение, когда вы играете каждые 3-4 дня. Такие требования должны предъявляться к каждому топ-футболисту, и поэтому сейчас в «Манчестер Юнайтед» высочайшие стандарты. Нам нужна подходящая культура и подходящие игроки.

Профессиональный футбол очень сложен, поэтому наши игроки не должны вести слишком активную светскую жизнь, выступая на самом высоком уровне. Нынешним футболистам очень тяжело – за год они проводят около 60 матчей в клубном и около 10 матчей в международном футболе. С таким графиком нужно иметь высочайший уровень физической подготовки. Но если ты не соблюдаешь режим, тебе конец.

Что самое важное? Сон, отдых и питание. Это три важнейших аспекта, и когда ты не уделяешь им должного внимания, у тебя появляются проблемы. Ты перестаешь играть на своем уровне. И это относится ко всем футболистам».

Когда Тен Хаг устанавливает правила, они касаются всех. Совладелец «Юнайтед» Аврам Глейзер приехал на базу в Нью-Джерси прямо перед началом занятий и рассчитывал на беседу с тренером. Тен Хаг поприветствовал бизнесмена и его жену, после чего в спешке вернулся к тренировочному процессу.

Занятия в американском турне были интенсивными, несмотря на то, что проходили один раз в день вместо двух, как было в начале предсезонной подготовки в Каррингтоне. Тен Хаг хочет убедиться, что команда готова прессинговать так, как он этого требует.

Спортивные аналитики «Юнайтед» впервые собирали на тренировках такой огромный объем данных: на игроках были датчики, которые контролировали мышечную усталость; сенсоры глюкозы, выявляющие индивидуальные потребности каждого игрока в определенных продуктах; патчи, которые следили за уровнем потоотделения футболистов.

На тренировках «МЮ» в турне всегда присутствовал лайф-коуч – нидерландец Ренье Курс следит за психологическим состоянием игроков. Тен Хаг приглядывает не только за физическими, но и за ментальными кондициями состава.

Несмотря на приверженность к дисциплине, у нидерландца хорошее чувство юмора – сотрудники клуба знают, что всегда могут рассказать ему шутку, над которой он посмеется.

Прошлым летом игроков «Юнайтед» шокировали требования Тен Хага, что привело к провалу на старте сезона. Сейчас команда впитала требования нидерландца, но тренер осознает, что «МЮ» все еще не претендент на чемпионство:

«Считаю, никто в АПЛ не может себе позволить разговоры о титуле – возможно, только «Ман Сити», который выиграл АПЛ пять раз за последние шесть лет.

Любой другой клуб должен бороться за топ-4. Сначала нужно туда попасть. Потом можно нацелиться на топ-2. Возможно, после этого появится возможность бороться за трофей, но о таком достижении мы пока не говорим».

Почему Фергюсон не мог без жвачки и зачем стучал по часам в конце матчей? Гид по привычкам сэра Алекса в «МЮ»

Джулия Робертс пришла в гости к «МЮ». Это еще больше расстроит Пепа

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele; Gary Oakley, Xavier Hernandez/Global Look Press

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavinka
Голландец следит за качеством травы ! Спортс теряет хватку .
+43
-1
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ахма Начоо
Дьявол в деталях!
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stroozh
Все по делу, дьявол (тот что на эмблеме) обитает в деталях.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt39
Ответ Антон Фадин
Вот в том числе поэтому тен Хаг и набирает «своих» игроков, которые будут отвечать его культуре)
Ну так свои игроки кончаются... Цикл пройдёт и Тен Хаагу нужно будет мириться с другими. И по-моему выбирать цвет повседневной одежды игрокам - бред. Цвет носков?! Серьёзно!?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Ахма Начоо
Дьявол в деталях!
Дьявол не носит шлёпки.:)))))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фадин
Автор
Ответ Unknown Forusha
Главное чтоб игрокам это не надоело
Вот в том числе поэтому тен Хаг и набирает «своих» игроков, которые будут отвечать его культуре)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гаврила Ардалионович
Может у него обсессии. Неприятная вещь. Но пусть рулит, главное - результат.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
riverman1980
Многовато заскоков для бестрофейника.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максон77777777
Ответ Иван Баланар
Да это всё настолько незначительные мелочи, что концентрация даже небольшого внимания отвлекает от основной задачи - побеждать. 100% уверен. ни Фергюсон, ни Гвардиола, ни Зидан, ни Капелло и прочие тренеры реального хай лвл такой фигней не маялись.
о да ты даже не представляешь как Алекс следил за игроками и за мелочами на тренировочном процессе:ПП,отбой в 8.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unknown Forusha
Главное чтоб игрокам это не надоело
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TylerDurden
Ответ Гаврила Ардалионович
Может у него обсессии. Неприятная вещь. Но пусть рулит, главное - результат.
Конечно, это одержимость. Атомизация всего и вся, разглядывание под микроскопом каждой обыденной детали - так и работают топчики. Что-то делегируют другим, но просто на морально-волевых уже давно никуда не уедешь. Думаю, уже скоро мы услышим истории о шавасанах во время перерыва, во время которых команда войдёт в коллективное осознанное сновидение, а тренер будет внедрять установки сразу в бессознательное. А потом, с помощью спец. сомнологического оборудования будут отслеживать, чтобы спорстмен тренировался и во время сна. Иначе штраф. Кстати, я уже встречал утверждения, что любая деятельность во сне ( тягание гантелей, пение) дает мощный буст в яви.
Одной из самый первых была "Applications of Lucid Dreaming in Sports" некоего P. Tholey.
Хотя, наши сомнологи предупреждают, что это может таить в себе и опасность.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bongash
Ответ Иван Баланар
Да это всё настолько незначительные мелочи, что концентрация даже небольшого внимания отвлекает от основной задачи - побеждать. 100% уверен. ни Фергюсон, ни Гвардиола, ни Зидан, ни Капелло и прочие тренеры реального хай лвл такой фигней не маялись.
особенно шлепанцами....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он саМый
А есть там коуч по гороскопам? Это я к тому, что степени погружения Заремы он ещё не достиг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt39
Ответ Антон Фадин
Свои игроки — это практически неисчисляемое, такие для него доступны каждое трансферное окно. Речь не про тех, кого он тренировал, а про тех, кто обладает нужными ему человеческими и игровыми качествами.
Я прекрасно это понимаю, как и вы, наверное, понимаете с какими трудностями сталкивается Моуринью, так как "свои игроки" для него ушли в лета..... Тем Сэр Алекс и крут, что не забронзовел у руля Манчестер Юнайтед.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фадин
Автор
Ответ Balt39
Ну так свои игроки кончаются... Цикл пройдёт и Тен Хаагу нужно будет мириться с другими. И по-моему выбирать цвет повседневной одежды игрокам - бред. Цвет носков?! Серьёзно!?
Свои игроки — это практически неисчисляемое, такие для него доступны каждое трансферное окно. Речь не про тех, кого он тренировал, а про тех, кто обладает нужными ему человеческими и игровыми качествами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Носки, шлепанцы, высота травы...
Еще одни доказательства, что 7Хаг - шарлатан,с которым будущего у МЮ нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вован Сидорович 136
Лучше бы в футбол играли.
Про толщину травы орнул, может как подстригли повыше/пониже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a.panicheff
ходить в определенных цветах и тд и тп а по факту ничего не выиграл зато научил носки правильные выбирать под цвет спорт костюма )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
В целом подход интересный и наверняка какие-то плоды даст. Но во всех этих требованиях не очень понятно к чему тема с определённым цветом одежды в тот или иной день.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Теперь вы знаете, что выживать его из клуба будут не игроки, а финансовый отдел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muni Klar
Порядок всегда бьет класс!! ждем, верим Эрик, чувствуется что Хойлунд впишется и забьет свои 15 голов, уж очень жду этого, давно у нас не было молодого ЦН со времен Марса.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikpunka@gmail.com
Тен Хаг Батька
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Shilovskiy
Крутые тренеры собрались, Тен Хааг, Клопп, Пепп, Де Дзерби, Артета, Эмери, Пачетино... Да это тактический оргазм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Censormorum
Отличный блог! Подписался.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий