26 комментариев

В этом году предсезонное турне «Манчестер Юнайтед» по США длилось всего 11 дней – Эрик тен Хаг настоял, чтобы пребывание клуба за океаном сократили во избежание проблем с восстановлением и акклиматизацией.

Планировалось, что в турне три дня выделят для коммерческой деятельности, но и тут вмешался Тен Хаг: сократил до двух, когда оценил все намеченные планы и исключил необязательные пункты. Несколько раз коммерческий отдел клуба пытался взять игроков на съемку рекламного контента, когда у тех была двухчасовая пауза. Тен Хаг все блокировал – настаивал на важности отдыха.

Это не все нюансы: больше ключевых моментов отметили Джеймс Дакер из The Telegraph и Крис Уилер из Daily Mail.

Тен Хаг запретил шлепанцы и постоянно контролирует качество газона

Крис Уилер поделился особенностями дресс-кода: игрокам и персоналу запретили носить шлепанцы! Еще они каждый день должны одеваться в определенные цвета – контролировался даже выбор носков. Правила распространялись не только на тренировочную форму, но и на повседневную одежду. Требования каждый вечер рассылались всем на электронную почту.

Болельщиков «Юнайтед» такая педантичность Тен Хага вряд ли удивила – они уже знают, что нидерландец тщательно контролирует качество газона и требует, чтобы бутылки с напитками расставлялись в определенном порядке. Шурд Овергор, который выступал у Эрика в нидерландском «Гоу Эхед Иглс», делился в интервью для Sky Sports:

«Он хотел, чтобы напитки были расставлены в ровный ряд. Для него все должно быть идеально, и люди не сразу к этому привыкли.

У нас был человек, который следил за газоном. Каждый день к нему подходил Эрик и говорил, что трава должна быть толщиной в два миллиметра, или что-то такое.

Он изменил все. «Гоу Эхед Иглс» далеко не самый большой клуб в Нидерландах, и у нас была не лучшая инфраструктура. Но он сделал ее лучшей.

Многие тренеры приходят в такие клубы, как «Иглз», и мирятся с условиями. Но это не про Эрика. Он делал все вокруг себя лучше».

Тен Хаг не стесняется критиковать: прямо говорит, если ему что-то не нравится, и уделяет внимание даже таким мелочам, как ветрозащита на микрофоне. По словам Джеймса Дакера, Эрик просит журналистов снять ветрозащиту перед пресс-конференцией или интервью – не нравится, когда ему тычут этой штуковиной в лицо.

Тен Хаг изменил и кухню: нанял повара, который преобразил меню

Качественная и разнообразная еда – одно из главных изменений этого турне.

Дакер рассказывает, что Тен Хаг взял в США двух шеф-поваров и двух диетологов, которые следили за питанием игроков. Важную роль в туре сыграл главный шеф-повар Омар Мезиан, клуб назначил его в январе 2023-го, до этого он был шефом в сборной Англии. Он также написал популярную книгу «Cooking for Fitness: Eat Smarter, Train Better» («Приготовление пищи для фитнеса: ешьте умнее, тренируйтесь лучше»). Она держит высокий рейтинг на Amazon – 4,4 из 5.

В США Омар каждый раз отправлялся в следующий город за день до команды. Там он следил за своевременной поставкой продуктов и их качеством. Последнее особенно важно на фоне вспышки желудочной инфекции в «Барселоне».

Раньше во время турне игроки «Юнайтед» жаловались на однообразное меню. Мезиан решил проблему: предложил футболистам больше выбора. Например, блюдом дня в Сан-Диего была свежая рыба местного производства – игроки любили заказывать ее на обед.

Еще игроки в восторге от идеи Мезиана готовить блюда на открытой кухне. Это современный тренд, который превращает шеф-повара в артиста, выступающего на сцене – кулинар готовил заказы игроков прямо у них на глазах.

Тен Хаг тоже доволен: он настаивал, чтобы игроки и персонал ели вместе и в одно время. За опоздание мог прилететь штраф, и во время еды телефоны были запрещены.

Тен Хаг повысил стандарты клуба и пристально следит за состоянием игроков

На последней пресс-конференции американского турне Тен Хаг признался, что был недоволен стандартами «Юнайтед», когда только пришел в клуб. Но сейчас все изменилось:

«Это правда, стандарты были низкие. У меня всегда высокие требования, когда дело касается сна, восстановления и питания. Это имеет огромное значение, когда вы играете каждые 3-4 дня. Такие требования должны предъявляться к каждому топ-футболисту, и поэтому сейчас в «Манчестер Юнайтед» высочайшие стандарты. Нам нужна подходящая культура и подходящие игроки.

Профессиональный футбол очень сложен, поэтому наши игроки не должны вести слишком активную светскую жизнь, выступая на самом высоком уровне. Нынешним футболистам очень тяжело – за год они проводят около 60 матчей в клубном и около 10 матчей в международном футболе. С таким графиком нужно иметь высочайший уровень физической подготовки. Но если ты не соблюдаешь режим, тебе конец.

Что самое важное? Сон, отдых и питание. Это три важнейших аспекта, и когда ты не уделяешь им должного внимания, у тебя появляются проблемы. Ты перестаешь играть на своем уровне. И это относится ко всем футболистам».

Когда Тен Хаг устанавливает правила, они касаются всех. Совладелец «Юнайтед» Аврам Глейзер приехал на базу в Нью-Джерси прямо перед началом занятий и рассчитывал на беседу с тренером. Тен Хаг поприветствовал бизнесмена и его жену, после чего в спешке вернулся к тренировочному процессу.

Занятия в американском турне были интенсивными, несмотря на то, что проходили один раз в день вместо двух, как было в начале предсезонной подготовки в Каррингтоне. Тен Хаг хочет убедиться, что команда готова прессинговать так, как он этого требует.

Спортивные аналитики «Юнайтед» впервые собирали на тренировках такой огромный объем данных: на игроках были датчики, которые контролировали мышечную усталость; сенсоры глюкозы, выявляющие индивидуальные потребности каждого игрока в определенных продуктах; патчи, которые следили за уровнем потоотделения футболистов.

На тренировках «МЮ» в турне всегда присутствовал лайф-коуч – нидерландец Ренье Курс следит за психологическим состоянием игроков. Тен Хаг приглядывает не только за физическими, но и за ментальными кондициями состава.

Несмотря на приверженность к дисциплине, у нидерландца хорошее чувство юмора – сотрудники клуба знают, что всегда могут рассказать ему шутку, над которой он посмеется.

Прошлым летом игроков «Юнайтед» шокировали требования Тен Хага, что привело к провалу на старте сезона. Сейчас команда впитала требования нидерландца, но тренер осознает, что «МЮ» все еще не претендент на чемпионство:

«Считаю, никто в АПЛ не может себе позволить разговоры о титуле – возможно, только «Ман Сити», который выиграл АПЛ пять раз за последние шесть лет.

Любой другой клуб должен бороться за топ-4. Сначала нужно туда попасть. Потом можно нацелиться на топ-2. Возможно, после этого появится возможность бороться за трофей, но о таком достижении мы пока не говорим».

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele; Gary Oakley, Xavier Hernandez/Global Look Press