40 тысяч зрителей в «Лужниках», 5 голов и дубль Мостового! Так в 1998-м сыграли легенды «Спартака» и киевского «Динамо»

Начало лета 1998 года. Весь мир готовился к мундиалю во Франции: кто играть, а кто наблюдать за турниром. И только Россия и Украина ждали совсем другого спортивного события, причем неофициального: в «Лужниках» должны были сыграть легенды московского «Спартака» и киевского «Динамо».

С распада СССР минуло уже семь лет, ностальгия о культовом советском футбольном противостоянии только нарастала. Шумно прошли матчи «Спартака» и «Динамо» в Лиге чемпионов в 1994 году, а финалы Кубка Содружества, в которых почти всегда сходились киевляне и москвичи, становились кульминацией ежегодного зимнего турнира.

Идея о встрече ветеранов флагманов советского футбола просто витала в воздухе, и в 1997-м она наконец-то реализовалась. 24 июня 90 тысяч болельщиков на киевском «Олимпийском» праздновали победу «Динамо» над «Спартаком» 3:1. Анатолий Демьяненко открыл счет, Игорь Беланов оформил дубль, а точный удар Юрия Гаврилова позволил гостям уйти от разгрома.

«90 тысяч зрителей – свидетельство того, что мы недаром прожили жизнь в футболе. Удивили динамовцы, которые находились в хорошей форме. У меня даже мелькнула мысль: какими были 10 лет назад, такими и остались, словно их забальзамировали. А больше всего меня поразило, как киевская публика встречала Блохина. Всем досталась своя порция аплодисментов, но когда на поле вышел Олег, зрители встали, и овация не смолкала минут пять», – делился эмоциями Вагиз Хидиятуллин.

Мероприятие прошло в душевной атмосфере, поэтому стороны сразу договорились об ответной игре – она состоялась 2 июня 1998 года на недавно реконструированном стадионе «Лужники». На матче были более чем 40 тысяч зрителей.

«Жизнь разбросала нас. Кто-то остался в спорте, кто-то ушел в бизнес или занялся другим делом. Мы давно не виделись, не общались. И возобновление таких встреч – прекрасная идея, пожалуй, единственная возможность вновь собраться вместе. Такие матчи – это ностальгия по большому футболу. Ностальгия по всесоюзному чемпионату, который на голову был выше нынешних национальных первенств. С удовольствием поеду в Москву», – говорил Олег Блохин за несколько дней до игры.

«Спартак» сделал выводы из киевского поражения и... усилил состав тремя действующими футболистами. На поле «Лужников» вышли лидер «Сельты» Александр Мостовой, только-только перешедший из «Болоньи» в «Наполи» Игорь Шалимов, а после перерыва на замену выбежал вратарь «Тироля» Станислав Черчесов. Они-то и решили исход матча легенд.

• Уже на третьей минуте Мостовой дальним ударом пробил в ближний угол Виктора Чанова – 1:0.

• На 27-й Царь забил со штрафного: мощная стенка из киевских звезд не помогла – 2:0.

• В начале второго тайма типичная спартаковская перепасовка закончилась голом Шалимова, которого вывел один на один Гурам Аджоев – 3:0. Да, да, Аджоев играл за «Спартак» и в середине 1980-х выиграл с командой два серебра чемпионата СССР.

• Сразу после гола Шалимова киевляне отыграли один мяч. Олег Протасов показал, что у Черчесова явные проблемы с игрой на выходах – 3:1.

• А через несколько минут Леонид Буряк продемонстрировал, что бьет штрафные не хуже Мостового – 3:2.

На этом и закончили.

«Наверное, нет смысла детально описывать все комбинации этой игры. Их было много – как и в прежние времена, которые мы теперь вспоминаем с восторгом и ностальгией. Зрители – а их в «Лужники» пришло аж 40 тысяч! – гулом восторга встречали финты Федора Черенкова, скоростные прорывы Игоря Беланова, пасы пяткой в исполнении Сергея Родионова, блестящие угловые, которые подавал Леонид Буряк. У некоторых болельщиков я видел слезы восторга на глазах.

«Спартак» все же выиграл, но главное, конечно, не это. После финального свистка футболисты обеих команд под овации зрителей совершили круг почета. А болельщики, выходя со стадиона, восклицали: «Эх, если бы сейчас у нас в России так играли!..» – писал журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Филипченко в отчете.

После финального свистка белоруса Вадима Жука футболисты еще долго не уходили в раздевалки, сделав несколько кругов почета по беговой дорожке. Зрители также не расходились: никого не обделили аплодисментами, хотя значительная часть трибун, естественно, болела за красно-белых.

А на следующий день прошел очередной тур чемпионата России-1998. Ни один матч даже близко не собрал аудиторию встречи советских легенд. Больше всего зрителей зафиксировал протокол матча «Зенита» и «Жемчужины» в Санкт-Петербурге – 18 тысяч. А три московских игры (ЦСКА – «Тюмень», «Локомотив» – «Динамо», «Торпедо» – «Балтика») сообща довольствовались 16 тысячами болельщиков.

Через три месяца сборные России и Украины сыграют друг против друга в отборочном турнире 1998 года. Там уже никакой дружеской атмосферы не будет.

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