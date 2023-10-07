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40 тысяч зрителей в «Лужниках», 5 голов и дубль Мостового! Так в 1998-м сыграли легенды «Спартака» и киевского «Динамо»

Спартак Спартак
Игорь Шалимов Игорь Шалимов
Александр Мостовой Александр Мостовой
Динамо Киев Динамо Киев
Леонид Буряк Леонид Буряк
Олег Протасов Олег Протасов
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Олег Блохин Олег Блохин
ретро ретро
Вагиз Хидиятуллин
болельщики болельщики
Гурам Аджоев Гурам Аджоев
Игорь Беланов Игорь Беланов
Юрий Гаврилов Юрий Гаврилов
Федор Черенков Федор Черенков
Футбол Футбол

Начало лета 1998 года. Весь мир готовился к мундиалю во Франции: кто играть, а кто наблюдать за турниром. И только Россия и Украина ждали совсем другого спортивного события, причем неофициального: в «Лужниках» должны были сыграть легенды московского «Спартака» и киевского «Динамо».

С распада СССР минуло уже семь лет, ностальгия о культовом советском футбольном противостоянии только нарастала. Шумно прошли матчи «Спартака» и «Динамо» в Лиге чемпионов в 1994 году, а финалы Кубка Содружества, в которых почти всегда сходились киевляне и москвичи, становились кульминацией ежегодного зимнего турнира.

Идея о встрече ветеранов флагманов советского футбола просто витала в воздухе, и в 1997-м она наконец-то реализовалась. 24 июня 90 тысяч болельщиков на киевском «Олимпийском» праздновали победу «Динамо» над «Спартаком» 3:1. Анатолий Демьяненко открыл счет, Игорь Беланов оформил дубль, а точный удар Юрия Гаврилова позволил гостям уйти от разгрома.

«90 тысяч зрителей – свидетельство того, что мы недаром прожили жизнь в футболе. Удивили динамовцы, которые находились в хорошей форме. У меня даже мелькнула мысль: какими были 10 лет назад, такими и остались, словно их забальзамировали. А больше всего меня поразило, как киевская публика встречала Блохина. Всем досталась своя порция аплодисментов, но когда на поле вышел Олег, зрители встали, и овация не смолкала минут пять», – делился эмоциями Вагиз Хидиятуллин.

Мероприятие прошло в душевной атмосфере, поэтому стороны сразу договорились об ответной игре – она состоялась 2 июня 1998 года на недавно реконструированном стадионе «Лужники». На матче были более чем 40 тысяч зрителей.

«Жизнь разбросала нас. Кто-то остался в спорте, кто-то ушел в бизнес или занялся другим делом. Мы давно не виделись, не общались. И возобновление таких встреч – прекрасная идея, пожалуй, единственная возможность вновь собраться вместе. Такие матчи – это ностальгия по большому футболу. Ностальгия по всесоюзному чемпионату, который на голову был выше нынешних национальных первенств. С удовольствием поеду в Москву», – говорил Олег Блохин за несколько дней до игры.

 «Спартак» сделал выводы из киевского поражения и... усилил состав тремя действующими футболистами. На поле «Лужников» вышли лидер «Сельты» Александр Мостовой, только-только перешедший из «Болоньи» в «Наполи» Игорь Шалимов, а после перерыва на замену выбежал вратарь «Тироля» Станислав Черчесов. Они-то и решили исход матча легенд.

• Уже на третьей минуте Мостовой дальним ударом пробил в ближний угол Виктора Чанова – 1:0.

• На 27-й Царь забил со штрафного: мощная стенка из киевских звезд не помогла – 2:0.

• В начале второго тайма типичная спартаковская перепасовка закончилась голом Шалимова, которого вывел один на один Гурам Аджоев – 3:0. Да, да, Аджоев играл за «Спартак» и в середине 1980-х выиграл с командой два серебра чемпионата СССР.

• Сразу после гола Шалимова киевляне отыграли один мяч. Олег Протасов показал, что у Черчесова явные проблемы с игрой на выходах – 3:1.

• А через несколько минут Леонид Буряк продемонстрировал, что бьет штрафные не хуже Мостового – 3:2.

На этом и закончили.

«Наверное, нет смысла детально описывать все комбинации этой игры. Их было много – как и в прежние времена, которые мы теперь вспоминаем с восторгом и ностальгией. Зрители – а их в «Лужники» пришло аж 40 тысяч! – гулом восторга встречали финты Федора Черенкова, скоростные прорывы Игоря Беланова, пасы пяткой в исполнении Сергея Родионова, блестящие угловые, которые подавал Леонид Буряк. У некоторых болельщиков я видел слезы восторга на глазах.

«Спартак» все же выиграл, но главное, конечно, не это. После финального свистка футболисты обеих команд под овации зрителей совершили круг почета. А болельщики, выходя со стадиона, восклицали: «Эх, если бы сейчас у нас в России так играли!..» – писал журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Филипченко в отчете.

После финального свистка белоруса Вадима Жука футболисты еще долго не уходили в раздевалки, сделав несколько кругов почета по беговой дорожке. Зрители также не расходились: никого не обделили аплодисментами, хотя значительная часть трибун, естественно, болела за красно-белых.

А на следующий день прошел очередной тур чемпионата России-1998. Ни один матч даже близко не собрал аудиторию встречи советских легенд. Больше всего зрителей зафиксировал протокол матча «Зенита» и «Жемчужины» в Санкт-Петербурге – 18 тысяч. А три московских игры (ЦСКА – «Тюмень», «Локомотив» – «Динамо», «Торпедо» – «Балтика») сообща довольствовались 16 тысячами болельщиков.

Через три месяца сборные России и Украины сыграют друг против друга в отборочном турнире 1998 года. Там уже никакой дружеской атмосферы не будет.

25 лет назад в Киеве сыграли Украина и Россия. 80 тысяч на стадионе, Черчесов не взял пенальти, фанатов избил Беркут

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31 комментарий

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Дмитрий Агалаков
Спасибо за душевный пост.
Как жаль, что мы потеряли (пожалуй, что навсегда) одно из самых ярких, бескомпромиссных и, можно смело сказать, легендарных противостояний в истории нашего футбола. Матчи, даже ветеранские, между Спартаком и киевским Динамо - это были всегда какие-то другие эмоции, переживания, чувства. Как же это было круто!!!
+50
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+48
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Denisque78
Ответ Don_Krebs
Считерил Спартак в ответном матче. Теми же составами опять влетели бы киевлянам. Лобановский когда-то заложил своим игрокам такую физику, что им ее хватило на многие годы даже после окончания карьеры, спартаковцы такой отменной формой похвастать не могли. Думаю, если бы Киев привлек к матчу трех действующих игроков, то снова выиграл бы.
к сожалению, как раз наоборот.. Физику Лобановский закладывал такую, что после 30 игроки резко сдувались (см Беланов и даже ШЕвченко). Исключение - Блохин.
А кто как себя в ветеранах держит - это точно не багаж Лобановского, а индивидуальные особенности.
+30
-3
+27
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Геннадий Тимченко
Уссатый выходит косячил даже в ветеранских матчах🤣
+28
-2
+26
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sbvinn
Первый матч на стадионе, который я посмотрел, дед решил сводить. Деда уж нет, стадион по сути другой, я совсем другой, трава не такая зеленая, да и матча такого мы уже нескоро дождемся.
Остается вспоминать только. А в тот вечер я ох какой счастливый был, всем друзьям, кажется, позвонил, рассказал ) Возможно, даже хвастался.
+18
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+18
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Ape1sin
интересно, как Аджоев, не смотря на то что семенит с мячом в тесноте штрафной, даже не смотрит на мяч, смотрит в поле, а пока мяч в полёте ещё и успел повернуться на бокового посмотреть. сразу видно, этот человек из команде мастеров, у нас щас сборники рогом поле вспахивают, когда с мячом работают
+16
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+16
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Don_Krebs
Считерил Спартак в ответном матче. Теми же составами опять влетели бы киевлянам. Лобановский когда-то заложил своим игрокам такую физику, что им ее хватило на многие годы даже после окончания карьеры, спартаковцы такой отменной формой похвастать не могли. Думаю, если бы Киев привлек к матчу трех действующих игроков, то снова выиграл бы.
+19
-8
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Алексей Тихий
Ответ Геннадий Тимченко
Уссатый выходит косячил даже в ветеранских матчах🤣
Как вратарь он был
очень нестабильным,
привозил часто.
Да и тренер,за исключением всем известного периода и чемпионств в слабых лигах,из него посредственный)
+11
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Ростислав Романенко
Составы конечно читать одно удовольствие.
Что у Спартака, что у Динамо - просто футбольные глыбы по нашим меркам.
+10
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Borsiano
Ответ Denisque78
Шалимова знают как не очень хорошего тренера, а Мостового как не очень хорошую говорящую голову. Бубнова как не очень хорошего эксперта. Но про них уточнений не было.
Бубнов - лучший эксперт из тех, что у нас были ) Такой интерес не вызывал никто, никакие Володьки, Цари и прочие Талалаевы
+10
0
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Владимир
Ответ Don_Krebs
Считерил Спартак в ответном матче. Теми же составами опять влетели бы киевлянам. Лобановский когда-то заложил своим игрокам такую физику, что им ее хватило на многие годы даже после окончания карьеры, спартаковцы такой отменной формой похвастать не могли. Думаю, если бы Киев привлек к матчу трех действующих игроков, то снова выиграл бы.
Блохин в интервью тогда рвал и метал, мол, что за жульничество? Мостовому и Шалимову тогда было 29 лет. Какие нафиг ветераны в таком возрасте? И я понимаю его возмущение, но ему возразили что оба застали советский период, а формат матча был "звезды Спартака и ДК советского периода", а не матч "ветеранов".

В общем, как говорится, от создателей фильма "не более двух сроков подряд".
+8
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Denisque78
я только не понял почему в статье так сакцентировали на Аджоеве. Даже я знаю, что он играл за Спартак, хотя болеть стал лет на 5 позже (в 1990м)
потому Гурама Аджоева знают в основном только как не очень хорошего функционера.
+8
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vital_23
О как я точно не видел этот матч, иначе бы в памяти бы остался! Спасибо было интересно , атмосфера конечно великолепная. Аджоев то пас конфетку на Шалю вырезал
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Olenyuksi
Состав Динамо смотрю и такая ностальгия! Что ни фамилия то легенда!
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sled
Ужас какой, хорошо, что теперь нами руководят выходцы из самого европейского города страны!!!!
+7
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alkidamant
Спартак - Динамо Киев.. Ностальгия моего детства.. Мой первый матч, на котором я побывал - был именно он, в мае 1987 - 100 тысяч зрителей в Лужниках, и сразу влюбился в футбол.. Потом ещё был на трёх на домашних матчей с динамовцами - это именно то бесценное, что мы потеряли с распадом СССР.. У меня все
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Oleg Pepel
Ответ Denisque78
к сожалению, как раз наоборот.. Физику Лобановский закладывал такую, что после 30 игроки резко сдувались (см Беланов и даже ШЕвченко). Исключение - Блохин. А кто как себя в ветеранах держит - это точно не багаж Лобановского, а индивидуальные особенности.
Что не отменяет читерство Спартака..
+7
-2
+5
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Алексей Тихий
Те времена,когда Саша Мостовой ещё играл в футбол,а не разговаривал.
+6
-3
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jeckk
Ответ Don_Krebs
Считерил Спартак в ответном матче. Теми же составами опять влетели бы киевлянам. Лобановский когда-то заложил своим игрокам такую физику, что им ее хватило на многие годы даже после окончания карьеры, спартаковцы такой отменной формой похвастать не могли. Думаю, если бы Киев привлек к матчу трех действующих игроков, то снова выиграл бы.
Это два разных стиля. Д Киев всегда славился (в те времена) отменной физикой. Спартак же - техникой и игрой в пас. Поэтому в СССР это было самое интересное противостояние и эти игры всегда были очень интересными
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Evincive
Мостовой то, как игрок, был неподражаем. Одно слово -"царь".
+4
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BAGRAM-1989
Да, футбол нашей всей Жизни! Киевское "Динамо и "Кайрат" - мои любимые команды! Блохин, Буряк, Бережной, Колотов, Балтача, Хапсалис, Евтушенко, Юрчишин, Броварский, Рац, Баль, Пехлеваниди, Ордабаев, Байшаков, Волгин, Дасаев, Хидиятуллин, Черенков, Гесс, Ярцев, Старухин, Соколовский, Роговский, Кипиани, Гуцаев, Дараселия, Оганесян, Андреев, Аджем, Тарханов, Желудков, Казаченок, Маховиков, Газзаев, Якубик, Максименков, Прокопенко, Курненин, Пудышев, Плошник, Хасанов, Нарбековас, Милевски, Раздаев, Нартаджиев, Амриев.. Всю помним как сейчас! Спасибо, Футбол нашего детства и юности!
+2
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Данзан Басаев
Смотри и учись Абаскаль
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jeckk
Классика нашего футбола. Игрочины с большой буквы. Таких сейчас даже близко нет. Посчастливилось присутствовать на матче в 1989 году, когда Шмаров на последней минуте забил со штрафного. Было безумие и эмоции на всю жизнь.
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Владимир Молявин
Спасибо за статью. Понравилась.
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AF
Ответ Дмитрий Агалаков
Спасибо за душевный пост. Как жаль, что мы потеряли (пожалуй, что навсегда) одно из самых ярких, бескомпромиссных и, можно смело сказать, легендарных противостояний в истории нашего футбола. Матчи, даже ветеранские, между Спартаком и киевским Динамо - это были всегда какие-то другие эмоции, переживания, чувства. Как же это было круто!!!
не нужно уж так переживать, история штука забавная
через лет 15 будем снова в губы целоваться против условной Польши
+3
-3
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Denisque78
Ответ vital_23
О как я точно не видел этот матч, иначе бы в памяти бы остался! Спасибо было интересно , атмосфера конечно великолепная. Аджоев то пас конфетку на Шалю вырезал
я только не понял почему в статье так сакцентировали на Аджоеве. Даже я знаю, что он играл за Спартак, хотя болеть стал лет на 5 позже (в 1990м)
+1
-1
0
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