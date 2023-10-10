Too Old to Die Young
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КДК против слова «болбой» (правильно «лица, подающие мячи»). Что ж, найдем замену и другим англоязычным терминам

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Милан Гайич Милан Гайич
Артур Григорьянц
Футбол Футбол

Словарь, где больше нет офсайда, плей-офф и даже футбола.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц, комментируя момент дерби, когда болбой «Спартака» толкнул Милана Гайича, вдруг выдал важное: никаких болбоев нет, а есть «лица, подающие мячи». Ведь так написано в регламенте и «все-таки мы на русском языке разговариваем».

Но есть ведь и другие футбольные термины, которым нет очевидного синонима в русском языке. Находим им замену и пополняем словарь Григорьянца.

Давайте поговорим на таком языке.

В спортивном состязании, которое покидает команда с меньшим пересечением мяча линии ворот произошло пересечение мяча линии ворот, но оно не внесено в протокол из-за нарушения правила, при котором лицо при получении мяча от другого лица опережает защитников защищающейся команды.

Переводим: в плей-офф был забит гол, но его отменили из-за офсайда.

50 комментариев

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impaled
Ответ semyonsemyonych
Поправлю: Гол - пересечение мяча линии ворот, основная цель лиц, которые играют в игру, где 22 таких лица совершают различный действия согласно ее регламенту. Вроде коротко и ясно. А то придумали каких-то "футболистов"...
Слово "регламент" тоже бы неплохо заменить, всё-таки пришло из французского
+25
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+25
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prus_3
Глупость несусветная. Термин "болбой" просто неблагозвучен до безобразия. Ну вот, например, "мячемальчик" насколько приятнее звучит!
+22
-4
+18
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Alex Rhea
чтобы не искать аналоги в своём языке, нужно что-то самим изобретать и придумывать - ГУЛАГ, собака Павлова, например.
А футбол игра английская, получившая развитие в странах типа Голландии, Испании, Германии, Италии, Англии, поэтому слова из этих языков и берутся - гегенпрессинг, латераль, треквартиста и т.д. Российский футбол предложил мировому пока только финт Гатагова и Kerzhakoved, мб ещё "пивка для рывка и водочки для обводочки". Да и то пока эти тенденции не прижились полностью в мировой практике.
+22
-7
+15
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Montenegro Serbian
Ну в целом неплохой подьоб)
+12
-3
+9
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Ярик01
Пенальти - одиннадцатиметровый
Офсайд - положение вне игры
Плей-офф - этап на выбывание
Фан-айди - паспорт болельщика.

Что-то вполне адекватно можно заменить
+12
-3
+9
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Daishi
У меня есть отменный синоним для "Глава КДК РФС". Там прямо в яблочко, но в бан я не хочу.))
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Edward XVII
Ответ Alex Rhea
чтобы не искать аналоги в своём языке, нужно что-то самим изобретать и придумывать - ГУЛАГ, собака Павлова, например. А футбол игра английская, получившая развитие в странах типа Голландии, Испании, Германии, Италии, Англии, поэтому слова из этих языков и берутся - гегенпрессинг, латераль, треквартиста и т.д. Российский футбол предложил мировому пока только финт Гатагова и Kerzhakoved, мб ещё "пивка для рывка и водочки для обводочки". Да и то пока эти тенденции не прижились полностью в мировой практике.
sputnik, troika, kalashnikov, perestroika...
+6
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semyonsemyonych
Поправлю: Гол - пересечение мяча линии ворот, основная цель лиц, которые играют в игру, где 22 таких лица совершают различный действия согласно ее регламенту. Вроде коротко и ясно. А то придумали каких-то "футболистов"...
+7
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Pasha Giggz
Ответ Alex Rhea
чтобы не искать аналоги в своём языке, нужно что-то самим изобретать и придумывать - ГУЛАГ, собака Павлова, например. А футбол игра английская, получившая развитие в странах типа Голландии, Испании, Германии, Италии, Англии, поэтому слова из этих языков и берутся - гегенпрессинг, латераль, треквартиста и т.д. Российский футбол предложил мировому пока только финт Гатагова и Kerzhakoved, мб ещё "пивка для рывка и водочки для обводочки". Да и то пока эти тенденции не прижились полностью в мировой практике.
Организованный беспорядок Бориса Аркадьева (она же пассовочка в Англии) с одним из первых переходов на 4-2-4 с вариантом 4-4-2, "волжская защепка" Александра Абрамова ("волжский зажим" в книге Уилсона "Революции на газоне) - игра от соперника с переходом от 3-2-5 к 3-4-3. И это до Маслова и Лобановского с Михелсом вместе взятых, на чьих идеях и держится весь современный футбол. Ну а так да финт Гатагова - главная идея, опередившая время почти на 100 лет в российском футболе)))))
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ЭхБубаБуба
Пенальти - 11-ти метровый
пас - передача
гол - взятие ворот
паненка - ложечка/навесик
офсайд - положение вне игры
камбэк - отыгрыш/возвращение
прессинг - давление
фанат - болельщик
фан id - паспорт болельщика
плей-офф - игры на вылет

Пост притянут за уши, при желании все можно заменить вполне благозвучными русскими терминами
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sema mixajlov
Ахах, гений и правда этот Григорьянц, докапался до болбоя только, потому что именно этот англицизм ему непривычен. И для футбола есть более простое название же - ногамяч
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Semyon Bahtin
Душный комментарий душному посту: камбэк не предполагает, что команда, его совершившая, обязательно выигрывает. В принципе, 0:3 -> 3:3 тоже вполне себе камбэк)
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Alex
Что за чушь я прочитал?
Пенальти - одиннадцатиметровый
Пас - передача
Паненка - это вообще фамилия, кто вообще ее переводит?
Офсайд - вне игры
Камбэк - возвращение
Прессинг - давление
Фанат - болельщик
Плей-офф - игра на вылет
Футбол - никто не собирался никогда переводить, но если так приспичило, то ногомяч.
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anatol&#8242;
Справедливости ради, если открыть регламент, например текущего Кубка России, то там действительно будут "лица подающие мячи", плей-офф, естественно тоже в наличии.
Пенальти и офсайд давно закрепились в языке, с середины прошлого столетия, в словарях иностранных слов, а без болбоев как-то прекрасно обходились, просто мальчики подающие мячи. Для меня исключительно с теннисом ассоциируется, в испанском примерно так же болбои - теннис, в футболе - recogepelotas
То же с камбеками через слово, "команда вернулась в игру,/перевернула тяжело складывающийся ход матча/одержала волевую победу" уже совсем не катит?
А Паненка не "англоязычный термин", а фамилия чешского футболиста))
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Caustic
Ответ prus_3
Глупость несусветная. Термин "болбой" просто неблагозвучен до безобразия. Ну вот, например, "мячемальчик" насколько приятнее звучит!
ни на сколько.
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K. Eropegov
Ответ Mbest77
Ну тогда уж… Футбол - ногомяч Голкипер - мячелов Плей офф - игры на выбывание Вингер - сбоку ходящий Аут - выход мяча из-за боковой
>> Голкипер - мячелов
А слово "вратарь" чем вам не угодило?
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Carlton Palmer
Ответ Alex
Что за чушь я прочитал? Пенальти - одиннадцатиметровый Пас - передача Паненка - это вообще фамилия, кто вообще ее переводит? Офсайд - вне игры Камбэк - возвращение Прессинг - давление Фанат - болельщик Плей-офф - игра на вылет Футбол - никто не собирался никогда переводить, но если так приспичило, то ногомяч.
Все верно. Добавлю - раньше еще любили корнер комменты говорить, когда есть прекрасное слова угловой. Ну "сейвы" тоже в топку. Но я и против "спасений". Можно найти синонимы легко - прекрасная реакция, отличные действия и т.п.
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Mitya78
Ответ prus_3
Как тебе "футбол" по-польски? Они используют кальку "piłka nożna" и вполне себе счастливы.
Labdarúgás на венгерском (Labda - мяч, rúgás - пинать).
Лабдаругаш
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Viacheslav Ivanov
Ответ prus_3
Глупость несусветная. Термин "болбой" просто неблагозвучен до безобразия. Ну вот, например, "мячемальчик" насколько приятнее звучит!
а если это девочка?)
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Mylene
Может быть он имел ввиду, что в том моменте «лицо, подающее мяч» было уже далеко не «бой». )))
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Александр Соколов
Боксер- лицо бьющее в лицо другому лицу
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starwars
Команда вернулась в игру после назначенного судьей 11-метрового, несмотря на случайное положение "вне игры" и давление со стороны соперников.

Команда совершила камбэк в матче после назначенного рефери пенальти, несмотря на рандомный офсайд и прессинг со стороны оппонентов.
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mark46
Ответ Daishi
У меня есть отменный синоним для "Глава КДК РФС". Там прямо в яблочко, но в бан я не хочу.))
КДК - кудак!
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prus_3
Ответ sema mixajlov
Ахах, гений и правда этот Григорьянц, докапался до болбоя только, потому что именно этот англицизм ему непривычен. И для футбола есть более простое название же - ногамяч
Как тебе "футбол" по-польски? Они используют кальку "piłka nożna" и вполне себе счастливы.
+1
0
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Beriya
про фак уйди классно получилось
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