КДК против слова «болбой» (правильно «лица, подающие мячи»). Что ж, найдем замену и другим англоязычным терминам
Словарь, где больше нет офсайда, плей-офф и даже футбола.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц, комментируя момент дерби, когда болбой «Спартака» толкнул Милана Гайича, вдруг выдал важное: никаких болбоев нет, а есть «лица, подающие мячи». Ведь так написано в регламенте и «все-таки мы на русском языке разговариваем».
Но есть ведь и другие футбольные термины, которым нет очевидного синонима в русском языке. Находим им замену и пополняем словарь Григорьянца.
Давайте поговорим на таком языке.
В спортивном состязании, которое покидает команда с меньшим пересечением мяча линии ворот произошло пересечение мяча линии ворот, но оно не внесено в протокол из-за нарушения правила, при котором лицо при получении мяча от другого лица опережает защитников защищающейся команды.
Переводим: в плей-офф был забит гол, но его отменили из-за офсайда.
А футбол игра английская, получившая развитие в странах типа Голландии, Испании, Германии, Италии, Англии, поэтому слова из этих языков и берутся - гегенпрессинг, латераль, треквартиста и т.д. Российский футбол предложил мировому пока только финт Гатагова и Kerzhakoved, мб ещё "пивка для рывка и водочки для обводочки". Да и то пока эти тенденции не прижились полностью в мировой практике.
Офсайд - положение вне игры
Плей-офф - этап на выбывание
Фан-айди - паспорт болельщика.
Что-то вполне адекватно можно заменить
пас - передача
гол - взятие ворот
паненка - ложечка/навесик
офсайд - положение вне игры
камбэк - отыгрыш/возвращение
прессинг - давление
фанат - болельщик
фан id - паспорт болельщика
плей-офф - игры на вылет
Пост притянут за уши, при желании все можно заменить вполне благозвучными русскими терминами
Пенальти - одиннадцатиметровый
Пас - передача
Паненка - это вообще фамилия, кто вообще ее переводит?
Офсайд - вне игры
Камбэк - возвращение
Прессинг - давление
Фанат - болельщик
Плей-офф - игра на вылет
Футбол - никто не собирался никогда переводить, но если так приспичило, то ногомяч.
Пенальти и офсайд давно закрепились в языке, с середины прошлого столетия, в словарях иностранных слов, а без болбоев как-то прекрасно обходились, просто мальчики подающие мячи. Для меня исключительно с теннисом ассоциируется, в испанском примерно так же болбои - теннис, в футболе - recogepelotas
То же с камбеками через слово, "команда вернулась в игру,/перевернула тяжело складывающийся ход матча/одержала волевую победу" уже совсем не катит?
А Паненка не "англоязычный термин", а фамилия чешского футболиста))
А слово "вратарь" чем вам не угодило?
Лабдаругаш
Команда совершила камбэк в матче после назначенного рефери пенальти, несмотря на рандомный офсайд и прессинг со стороны оппонентов.