КДК против слова «болбой» (правильно «лица, подающие мячи»). Что ж, найдем замену и другим англоязычным терминам

Словарь, где больше нет офсайда, плей-офф и даже футбола.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц, комментируя момент дерби, когда болбой «Спартака» толкнул Милана Гайича, вдруг выдал важное: никаких болбоев нет, а есть «лица, подающие мячи». Ведь так написано в регламенте и «все-таки мы на русском языке разговариваем».

Но есть ведь и другие футбольные термины, которым нет очевидного синонима в русском языке. Находим им замену и пополняем словарь Григорьянца.

Давайте поговорим на таком языке.

В спортивном состязании, которое покидает команда с меньшим пересечением мяча линии ворот произошло пересечение мяча линии ворот, но оно не внесено в протокол из-за нарушения правила, при котором лицо при получении мяча от другого лица опережает защитников защищающейся команды.

Переводим: в плей-офф был забит гол, но его отменили из-за офсайда.