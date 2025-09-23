Мастантуоно – второй самый молодой автор гола за «Реал» в Ла Лиге в XXI веке после Эндрика
Франко Мастантуоно – второй самый молодой автор гола «Реала» в лиге в XXI веке.
Аргентинский полузащитник забил свой первый гол за мадридский клуб в матче 6-го тура Ла Лиги против «Леванте» (2:1, второй тайм).
В возрасте 18 лет и 40 дней Мастантуоно стал вторым самым молодым автором гола за «Реал» в Ла Лиге в XXI веке. Рекорд принадлежит Эндрику – бразильцу было 18 лет и 35 дней, когда он забил в матче с «Вальядолидом» в августе 2024 года.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?54129 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости