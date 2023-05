Песня даже возродила регби в Австралии.

Умерла Тина Тернер – мощная певица из 80-90-х, с которой у всех первая ассоциация – песня Simply The Best. Она рассказывает о безумной любви к мужчине, о желании раствориться в нем. Но громкий припев со строчкой «Просто лучший» делает песню уместной и для спорта.

Гимн «Глазго», любимая песня Кличко и Сенны – Simply The Best покорил спорт 90-х

The Best постоянно играет на стадионах всех лиг мир, а голос Тернер с 90-х стал родным для «Рейнджерс» – под него команда из Глазго выходит на поле, а фанаты энергично подпевают. Так клуб ответил на более пафосный и выдержанный You’ll Never Walk Alone «Селтика».

Еще под The Best до начала нулевых появлялся на ринге Владимир Кличко, а на трассе – Айртон Сенна, который встретился с Тернер на сцене перед исполнением ее главного хита. .

Вероятно, в спорте боялись использовать песню с таким названием – слишком самоуверенно. Но тот же Кличко заложил в это иронию – ему не хотелось выходить под мрачно-нагнетающие мотивы Rammstein, которые написали песню специально для боксера.

История песни: это кавер, который стал признанием в любви для чего угодно

Британская певица Бонни Тайлер первой исполнила Simply The Best, но ее версия не слишком впечатлила мир, лишь ненадолго задержавшись на скромных позициях чартов. Но уже через год, в 1989-м, песню исполнила Тина Тернер, повысив тональность и добавив соло на саксофоне. Тайлер и все в мире признали, что эта версия по-настоящему пронзительная и хитовая.

Еще Тернер через интерпретации в интервью и сюжет клипа немного изменила смысл текста. Теперь это не просто крик женской души в адрес любимого мужчины, а просто признание в любви: «Это может быть песня о любви к чему угодно. Когда ты находишь что-то, неважно, вещь это или человек, что является шедевром, слово «лучший» подходит идеально».

В клипе на Simply The Best Тернер вообще скачет на лошади и как будто посвящает песню ей.

Тернер упорно пела The Best, сделав из песни визитную карточку. Хотя у певицы на тот момент уже была продолжительная карьера. Почему песня так хороша? Ее автор Холли Найт объясняет: «Это один из тех редких самоцветов, которые можно назвать позитивными, но не слащавыми песнями. Тяжело написать что-то позитивное, оставаясь по-настоящему искренним. Это трудная задача».

Самый удивительный факт: The Best возродила регби в Австралии

Когда песня Тернер звучала повсюду, этим воспользовалась регбийная лига Австралии NRL. Там хотели из сурового спорта, который популярен разве что у мужиков из пригорода, сделать популярное зрелище для всей семьи. NRL была лигой любителей без коммерческих достижений и с плохой репутацией, но одна большая маркетинговая кампания все изменила.

Глава лиги Джон Куэйл рассказывал, как к его идее отнеслись с недоверием: темнокожая американка без спортивного прошлого продвигает традиционный спорт для белого среднего класса. Куэйл рисковал должностью в случае провала, но его попытка осовременить имидж NRL сработала: несколько промо-роликов с участием Тернер и получение прав на Simply The Best сделали регби в Австралии модным спортом, на который не стыдно ходить молодежи.

Тренер по регби Брэд Фиттлер в посвящении Тернер говорит, что благодаря ей на матчи пошли девушки. И разница ощущалась даже в зарплатах. До маркетинговой кампании с Тернер NRL не имела и ТВ-контракта, но после – в регби полились деньги, матчи превратились в шоу, а на финале 1993 года выступила сама Тернер.

За семилетнее сотрудничество Тернер получила 200 тысяч долларов. Боссы NRL говорят, что это окупилось невероятно: «В те особые времена это было очень дешево. Что бы мы ни потратили, это не имеет значения – это был просто такой замечательный период». Сама Тернер кайфовала от поездок в Австралию: гуляла без охраны, для рекламы играла в регби на пляже и дружила с регбистами.

Тернер помогла Австралии еще и из-за личной связи. Карьеру 40-летней певицы без внятного будущего спас австралийский продюсер Роджер Дэвис: «Нам было суждено собраться вместе в этот момент. Два человека, стоящие на пороге новой жизни. Ему нужен был артист. Мне нужен был менеджер. Его амбицией было стать звездой, и мне нужен был кто-то, кто поверил бы в меня, привел бы меня к новым успехам. Мы оба получили то, что хотели», – вспоминала Тернер.

Фото: East News/AP Photo/Phil Ramey; Gettyimages.ru/Patrick Riviere