«Ей пророчили вокальную карьеру». Дочь гендиректора «Химок» – восходящая звезда сборной

Елизавета Астахова только что выиграла первенство ДЮБЛ и стала MVP, а сейчас работает вместе с основной женской сборной России в Новогорске. «Перехват» рассказывает историю 17-летней форварда МБА: от выступлений на Красной площади и в Государственном Кремлевском дворце до паркетов баскетбола 5х5 и 3х3.

Лиза родилась сразу после того, как Павел Астахов завершил карьеру. Несмотря на то, что несколько лет будущий гендиректор «Химок» не работал в баскетболе, его дочь сразу же полюбила этот вид спорта – уже в 6 лет она стала играть со старшим возрастом в УОР им. Гомельского, а когда семья переехала, начала ходить в «Глорию». Еще через несколько лет Лизу позвали обратно в УОР, и с тех пор она уже оттуда не уходила.

При этом Астахова сама выбрала баскетбол. До 10 лет она занималась в музтеатре и ей предлагали продолжить, потому что видели талант — но что-то пошло не так:

- Мы с супругой предоставляли Лизе самые разные варианты реализации ее талантов. Например, она занималась в Детском музыкальном театре «Домисолька», выступала 9 мая на Красной Площади, в Государственном Кремлевском дворце, на Дне города, на юбилее Москвы. Ей пророчили выдающиеся вокальную карьеру, но ее любовь к баскетболу взяла верх. Тогда и стало ясно, что у нее серьезные намерения, – смеется Павел Астахов.

В баскетболе у Лизы тоже все получалось: в 2018 году она вместе с командой, в которую только что перешла, поехала на фестиваль «Минибаскет» в Ейск, выиграла его и стала MVP. Через год ситуация повторилась, теперь уже в Анапе.

Параллельно она ходила на матчи «Химок», которыми к тому моменту уже начал руководить ее папа, и вдохновлялась игрой Алексея Шведа:

- Конечно, Швед меня впечатлял. Он больше всех забивал, раздавал передачи и все такое. Но когда я чуть-чуть подросла, когда «Химки» играли в Евролиге, то мне там уже много игроков нравились. Особенно помню матч, когда мы обыграли «Реал» в Мытищах. Это было незабываемо, – вспоминает Лиза.

Как и всегда в подобных случаях, за спиной Астаховой говорили, что она играет только из-за папы. Но подобные разговоры быстро стихли, потому что игра показывала обратное. Когда УОР №4 вошел в структуру МБА, Лизу уже в 15 лет начали подключать к команде Суперлиги. Сама она считает, что это очень ей помогло, потому что если бы это случилось позднее, то она бы куда дольше адаптировалась в новой роли.

В этом сезоне она уже полноценный игрок взрослой команды и один из лидеров «молодежки», серьезное усиление ДЮБЛа. В апреле ее позвали помочь МБА-ДЮБЛ на финальном этапе – и это превратилось в командный титул для москвичек и индивидуальную награду для самой Астаховой:

- Очень обрадовалась вызову в команду ДЮБЛ. Мне очень хотелось увидеться с девчонками и взять реванш за прошлый год. Там мы проиграли за выход в финал и играли за третье место. В этом году мне хотелось обязательно выиграть. Рада, что меня отметили наградой MVP, это дополнительный стимул работать дальше, – говорит Лиза.

Помимо игры за взрослые, молодежные и юниорские команды МБА, Лиза также выступает в баскетболе 3х3. Разветвленная система МБА позволяет ей совмещать карьеру в 5х5 и 3х3 – в составе МБА 3х3 она уже выиграла Кубок и Суперкубок России.

На одно кольцо Лиза играла еще в УОРе, когда за лето собирала все стритбольные турниры, которые могла. При этом Астахова уверена, что 3х3 – это скорее отличное дополнение к карьере, но себя она видит скорее в классическом баскетболе.

После яркого сезона интерес к ней появился у топ-клубов, однако сейчас у форварда действующий контракт с МБА. На вопрос о том, как в семье Астаховых принимаются карьерные решения, Павел Владимирович отвечает: «Преимущественно, Лиза принимает решения сама. Но по важным вопросам, конечно, она спрашивает мнение папы и мамы».

Сейчас она находится на сборах основной национальной команды. Впервые на просмотровый сбор Елизавета Астахова попала в 2021 году в возрасте 15 лет; на тот сбор она в итоге не прошла, зато позже была на сборах U16, U18, U20, а в ноябре 2023 года наконец дошла и до главной сборной России. Даже в ее существенно омоложенном составе Лиза – самая юная участница сборов.

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