Триумф «Мадрида» доказывает: игроки могут быть важнее тренера. Даже в эпоху Пепа

В начале года тренер «Мальме» Хенрик Рюдстрем пошел с крестовым походом на коллег, предпочитающих системный футбол:

«Иногда тренеры хотят чувствовать себя чуть ли Господом Богом. Вот почему позиционный футбол сейчас на такой волне. Не могу сказать, что он плох. Как тренер я понимаю коллег, которые хотят иметь ответ на любой вопрос, возникающий по ходу матча. У меня такого нет. Решение ищу не только я, но и мои игроки. Это вызов для нас всех, но в процессе поиски могут завести нас к чему-то прекрасному. В таком футболе нет потолка, за который невозможно пробиться. Игроки не чувствуют, что их ограничивают».

Спустя несколько месяцев Лигу чемпионов в очередной раз выиграл Карло Анчелотти – тренер, который пропагандирует схожие идеи, но за счет авторитета может продвигать их на более высоком уровне:

«Ошибка, которую совершают тренеры нового поколения, в том, что они дают команде слишком много информации по поводу игры с мячом. Это ограничивает креатив игроков. Да, им нужно указывать, что делать, когда мячом владеет соперник. Важны концентрация, самопожертвование, коллективная идея. Их можно проработать, но с мячом все зависит от воображения игроков. Его ни в коем случае нельзя ограничивать», – считает Карло.

В этом сезоне было несколько примеров ограничений, которые всплывали на поверхность. Пожалуй, самый мощный – перепалка между Гвардиолой и Холандом в перерыве стартового матча АПЛ. Эрлинг был недоволен тем, что его рывок проигнорировал Бернарду. Пеп по пути в раздевалку объяснял, почему португалец принял правильное решение, отказавшись обострять. Позже делился деталями с простыми смертными:

«Эрлинг постоянно просит пасовать ему за спину, чтобы он смог использовать скорость. Как только наш игрок свободен на мяче, он сразу начинает рывок. Перед перерывом мы попробовали сыграть на него пару раз. Сначала ошибся Ковачич, потом – Родри. Мы не могли позволить себе третью потерю за две минуты. Вот почему Бернарду был прав, проигнорировав Эрлинга».

Похожий случай – нелюбовь Микеля Артеты, главного ученика Пепа – к диагоналям. К этому после трансфера в «Арсенал» пришлось привыкать Деклану Райсу:

«Я помню, что люди восхищались моим пасом на Сака в матче с «Брайтоном», но на самом деле тренеру не очень-то нравятся диагонали. Позволяет их делать, но только когда можно извлечь из них преимущества. Если посмотрите на тот пас, то Букайо после приема был совершенно один – ему было не с кем отыграться. Вот почему лучше продвигаться к воротам через короткий пас – всей командой, а не по одиночке. В «Вест Хэме» я к такому не привык», – признавался Деклан.

Список тиранов хорошо бы закончить Хаби Алонсо, которого недавно засекли на тренировке «Байера» с призывом избегать длинных передач. Забавно, учитывая, что испанец сам был одним из лучших игроков своего поколения по части переводов и выверенных диагоналей на фланг.

Не сочтите все эти случаи за беспочвенное ограничение прав игроков. Объясняя совет Алонсо, Майкл Кокс приводил в пример форум Opta, проходивший 10 лет назад в Лондоне. Выступавший там аналитик Колм Макмаллан аргументировал неэффективность диагоналей через цифры: они не только приводят к потерям, но и крайне редко увеличивают шансы забить.

Разумеется, системные тренеры не враги себе и готовы идти на компромиссы, но структура, которой подчинен весь их футбол, скорее пострадает, чем приобретет, если игроки в любой непонятной ситуации будут предпочитать инстинкты инструкциям. Вероятно, это одна из причин, почему с каждым годом в футболе все меньше голов с дальней дистанции: вооружившись цифрами, тренеры убедили игроков, что лучше продолжить атаку, чем потакать желанию ворваться в хайлайт и стать одиноким героем.

Такой крепкий союз тактики и науки привел к главному: тренеры стали такими же звездами футбола, как и игроки. Поведение на бровке хорошо фиксирует тренд. Телекомпании начали использовать камеры, которые следят исключительно за тренерами – их жесты, мимика и реакция на эпизод могут сказать больше, чем счет на табло. Пеп приучил к тому, что после матчей учит игроков жизни. В апреле каталонец забавно взорвался, по сути подтвердив то, о чем многие думают:

«Конечно же, я делаю это, только чтобы попасть на камеру и удовлетворить свое эго. Я самый известный человек в этой команде, мне нужны камеры, чтобы сладко уснуть. Я всегда критикую игроков на поле, даю им знать, насколько плохо они играли. Особенно это касается Эрлинга: даже когда он забивает три, я все равно пытаюсь сказать ему, в чем он может прибавить».

Артета не зашел так же далеко, как учитель, но называет себя частью команды и даже призывает судить его так же, как игроков: «Мы, тренеры, тоже в какой-то степени играем в футбол, так почему же для дисквалификации нам нужно получить три желтые, а игрокам – пять? Мы проживаем каждую минуту каждой игры. Даже у игроков это не так: кто-то сидит на скамейке, кто-то травмирован. Мы же всегда у бровки, всегда в игре. Это просто несправедливо».

Анчелотти на их фоне – тотальная противоположность. Играет на камеру максимум бровями, празднует голы, либо вскидывая руки, либо глотком кофе, который еще не остыл по пути из раздевалки.

С выбором тактики – похожая ситуация. Карло разбирается не хуже системных тренеров, но при этом готов делить ответственность с игроками:

«Основная роль никогда не принадлежит тренеру. Для меня совершенно очевидно, что есть два типа тренеров: те, кто ничего не делает, и те, кто наносит много вреда. Я стараюсь быть первым. Игра принадлежит футболистам. Вы можете рассказать им об определенной стратегии, убедить их, но определяющим фактором остается их мастерство и преданность делу. Тренер должен сосредоточиться на том, чтобы донести важность командной работы».

Путь «Мадрида» к победе в ЛЧ лишь подчеркнул верность принципами.

Самая яркая задумка Карло в плей-офф – сдвоенный фланг из Винисиуса и Родриго в первой игре с «Сити». По признанию Пепа, он даже представить не мог, что можно сыграть таким образом. Для Карло же это просто один из тысячи случаев, когда он подстроился под качества игроков, а не наоборот: «Если Винисиусу и Родриго комфортнее открываться на фланге, когда у команды мяч, то я не смею им говорить, чтобы они шли в середину. Вот так они интерпретируют игру – через движения и зоны, которыми можно воспользоваться в данный момент».

Во втором тайме с «Боруссией» Карло разделил Винисиуса и Родриго, чтобы вернуться в игру. Снова сработало, но снова – не без совещания с командрй: «В перерыве нужно было что-то починить. Смена схемы сработала, позволила нам лучше контролировать полузащиту, добавила концентрации. Мы поговорили об этом с игроками, я не принимал решение в одиночку. Только предложил им идею, а уже они согласились с ней».

Финальный штрих – победный гол Карвахаля. С одной стороны, можно списать на везение – это первый мяч испанца после углового за ВСЕ время в ЛЧ. С другой, даже в этом был элемент подстройки под индивидуальные характеристики игрока. В начале сезона Анчелотти поменял роль защитнику, чтобы использовать его хитрые открывания в штрафной: «Раньше он оставался сзади и просто наблюдал за происходящим. Теперь регулярно подключается на стандарты», – говорил Карло после гола Карвахаля «Севилье».

***

Этот текст – не про спор, какое течение лучше. Системные тренеры не в кризисе. Наоборот – там расцвет: Пеп – взял очередное чемпионство в Англии, Артета почти перекрыл «Непобедимых» по количеству очков в АПЛ, Алонсо проиграл лишь в предпоследней игре сезона. Вероятно, на дистанции их подход даже эффективнее принципов Анчелотти: в конце концов несмотря на 5 побед в ЛЧ, у Карло набралось всего 6 чемпионств в регулярных чемпионатах за почти 30 лет карьеры.

Этот текст – скорее про то, что в футболе можно побеждать по-разному. Дани Алвес говорит, что Пеп еще за несколько дней предугадывает, как сложится игра. Гранит Джака утверждает, что при Артете игроки поняли, что делать в первую, вторую и даже третью очередь. Когда-то Анчелотти пытался работать похожим образом и даже отказывался от талантов уровня Баджо, если они не вписывались в схему.

Осознав ошибку, Карло пришел к выводу: чтобы получился хэппи-энд, игрокам не нужно заучивать весь текст перед выходом на сцену. Особенно если они лучшие в своем деле.

Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency, Li Ying/XinHua, DAISUKE Nakashima/AFLO/Global Look Press ; East News /David Klein/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru /Michael Regan, New Press