Головин искрил против Черчесова, «Фенербахче» спасся с 0:3, «Рому» от провала спас ВАР. Что там в ЛЕ и ЛК

Засветился даже Филип Озобич.

Четверг – день менее статусных, но точно не менее интересных еврокубков. Вот что случилось в пятом туре группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций.

Лига Европы. «МЮ» выиграл. И даже Криш забил!

«Манчестер Юнайтед» вышел из группы (гарантировали место в плей-офф, за 1/8 нужно бороться, тут детали) благодаря победе над «Шерифом» 3:0. Криштиану вышел в старте, но счет открыл другой португалец – Диогу Далот забил после углового. Во втором тайме молдавский клуб добили Рэшфорд и – наконец – Роналду.

У Криша второй гол в Лиге Европы. Но вы обязательно посмотрите второй гол – перед ударом Рэшфорда «Юнайтед» разыграл отличную комбинацию.

Головин чуть не отдал победный ассист на последней секунде

Самый интересный матч для российских фанатов – «Ференцварош» против «Монако». Гости классно начали и создавали моменты, а Александр был одним из самых креативных игроков. Преимущество оформил Бен-Йеддер – забил пяткой, а на счету Головина предголевая передача.

Но во втором тайме «Ференцварош» наладил игру в атаке – у ворот гостей появилась острота. И на 83-й минуте норвежец Закариассен забил третий гол в трех матчах Лиги Европы подряд – 1:1.

Головин чуть не вытащил победу для «Монако» – на последней минуте идеально подал во вратарскую со штрафного, но Марипан смазал удар головой.

«Ференцварош» вышел из группы, а «Монако» достаточно в последнем туре обыграть «Црвену Звезду».

«Фенербахче» сотворил камбэк вечера. Проигрывали «Ренну» 0:3, но свели к ничьей

«Ренн» и «Фенербахче» еще в прошлом туре оформили выход в плей-офф, но в Стамбуле выдали настоящий концерт. К 30-й минуте гости из Франции вели 3:0 (дубль Гуири и гол Террье), но «Фенер» отыгрался.

Помогли стандарты: сначала 32-летний Эннер Валенсия замкнул подачу со штрафного, а во втором тайме Миха Зайц вколотил прямым ударом. Закончилось все тем, что на 88-й минуте Эмре Мор (когда-то известный как «турецкий Месси») сравнял счет.

Забавно, что параллельный матч в этой группе тоже закончился 3:3 – с таким счетом сыграли кипрский АЕК и киевское «Динамо». Украинская команда тоже закамбэчила – забила 2 гола после 87-й. Правда, она точно не выйдет из группы.

«Лацио» взял реванш у «Мидтьюлланда» за 1:5. Справились без Иммобиле

В сентябре «Лацио» неожиданно проиграл «Мидтьюлланду» в Дании 1:5 – и ведь тогда был Иммобиле в хорошей форме. Сейчас пришлось справляться без Чиро.

Но и в Риме датчане забили первыми – Исаксен воспользовался серией защиты. Пришлось отыгрываться – помогли изящный гол Милинковича-Савича и удар Педро сразу же после выхода на замену.

Есть реванш!

«Буде-Глимт» с Хайкиным проиграл одной из худших команд Европы

Чемпион Швейцарии «Цюрих» – одна из худших команд Европы. В домашнем чемпионате клуб идет на последнем месте с нулем выигранных матчей. И вообще, последние победы были еще в августе в квалификации ЛЕ над шотландским «Хартсом».

Но в четверг «Цюрих» неожиданно обыграл дома «Буде-Глимт» – несмотря на то, что пришлось отыгрываться. В обоих голах российский вратарь Никита Хайкин не виноват – слишком уж плохо играла защита норвежцев.

Победный гол «Цюриха» случился на 94-й минуте. Голевая атака началась с попытки «Буде-Глимта» сохранить мяч на угловом флажке.

В параллельном матче этой группы ПСВ неожиданно легко разобрался с «Арсеналом». Посмотреть на феерию от Хави Симонса и Коди Гакпо можно по ссылке.

«Буде-Глимт» попрощался с Лигой Европы, но все еще может оказаться в Лиге Конференций – если вдруг «Цюрих» не отберет очки еще и у «Арсенала».

Самый красивый гол вечера отменили. И это спасло победу «Ромы»

«Рома» не без проблем увезла победу из столицы Финляндии – местный ХИК бился отчаянно. На гол Абрахама ответили мячом 35-летнего Перпарима Хатемая, хорошо знакомого фанатам Серии А.

Потом «Рома» повела благодаря автоголу финского защитника. Но на 79-й ХИК снова сравнял. Англо-гвинейский вингер Браун бахнул метров с 35 – идеально в девятку. Но судья увидел на повторе фол на Кристанте и отменил такой красивый гол.

Даже победы команде Моуринью не хватает для выхода в плей-офф. Надо еще обыграть в последнем туре «Лудогорец».

«Олимпиакос» вылетел из еврокубков. Огромная закупка не помогла против скромного «Фрайбурга»

Чемпион Греции закупился звездами, но уже после закрытия трансферного окна для еврокубков – Марсело, Хамес и Бакамбу не попали в заявку. А без них у «Олимпиакоса» 0 побед в группе.

Против уже вышедшего в плей-офф «Фрайбурга» вели в счете почти весь матч, чтобы пропустить на 93-й.

Так что теперь Марсело, Хамес и все-все-все – без еврокубковой весны.

И бонус!

• Помните Филипа Озобича, который играл в «Спартаке»? Он забил за «Карабах» – «Нанту» с пенальти. Гол не принес даже ничью: сначала был привоз от вратаря азербайджанской команды, а на 90+4 Ганаго вырвал победу (2:1);

• Лучшая команда Бундеслиги «Унион» максимально близка к выходу в плей-офф Лиги Европы. Обыграли «Брагу» – надо сыграть с немотивированным бельгийским «Юнионом» не хуже, чем «Брага» против «Мольде».

• Самая драматичная развязка: «Штурм» прибил «Фейеноорд» на 93-й. Победный на счету полузащитника Отара Китеишвили. Самое время посмотреть нашу подборку крутых грузинских легионеров.

• Самая классная голевая передача – у Луиса Энрике из «Бетиса». С нее Фекир забил победный гол!

А теперь Лига конференций. «Вильярреал» без Эмери сыграл вничью с «Хапоэлем» Шапи. Зато забивали очень изящно

Унаи Эмери ушел в «Астон Виллу» – теперь «Вильяррелом» рулит Кике Сетьен. В первом матче бывший тренер «Барселоны» не добыл победу. Хотя испанцы уже вышли из группы, поэтому играли в свое удовольствие.

А Шапи и его «Хапоэль» еще претендуют на плей-офф. Для этого надо крупно обыгрывать «Аустрию» и надеяться, что «Вильярреал» отберет очки у польского «Леха».

Коротко другие события.

• Глупая ошибка Голлини не помешала «Фиорентине» обыграть «Истанбул» (2:1). Затащил Лука Йович – серб сделал дубль и сейчас делит первое место в топе бомбардиров Лиги конференций.

• «Вест Хэм» тяжело обыграл «Силькеборг» (1:0). И то благодаря пенальти на Майкле Антонио – падение английского форварда было очень похоже на симуляцию.

• Шведский «Юргорден» проходит группу без поражений. «Мольде» вел 2:0, но все равно проиграл 2:3. Такой камбэк шведы оформили без основного вратаря Васютина.

Фото: eastnews.ru/Darko Vojinovic