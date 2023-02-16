Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового

Надо отдать должное. Леброн всю жизнь использует нехитрый манипуляционный прием, на который почему-то все ведутся – рассуждает о преследовании «призрака Джордана» и вынуждает сопоставлять себя с человеком, традиционно воспринимаемого в статусе величайшего в истории баскетбола. Пусть шансов в этой заочной борьбе нет никаких, зато через такой демагогический прием он автоматически водружает себя сразу на второе место.

Меж тем, подобные сравнения несообразны.

Не только потому, что это примерно как рассуждать в одном контексте о «Битлз» и группе «Блестящие» : с одной стороны, 6-0, мифология не беднее древнегреческой и вынос всех 90-х, с другой – столько же титулов, сколько у, прости господи, Дрэймонда Грина, да и то исключительно из-за несдержанности самого Дрэймонда Грина.

У Леброна и Джордана действительно нет точек пересечения. Ну вообще. Один выдал максимум на коротком пике, другой прославился долголетием и обидными неудачами. Один был симпатичен всем и продавал кроссовки даже таким ничтожным людям, как республиканцы, другой – преувеличенно рьяно топил за «свой народ». Один бравировал тем, что не нуждается ни в чьей помощи, другой всю карьеру просил побольше помощи.

За каким бы там «призраком» ни гнался Леброн, тяжело даже визуализировать, как он себе все это представляет.

Зато очевидно, что есть в истории баскетбола персонаж, с которым Джеймса сравнивать гораздо проще, логичнее и естественнее хотя бы потому, что их взгляды на баскетбол и на жизнь, их карьерные пути и индивидуальные достижения практически идентичны.

Образ

Самое главное, что объединяет Джеймса и Джаббара – то, что их реноме за пределами площадки не менее значимо, чем их баскетбольный статус. Оба разделяют примерно одни и те же ценности: поддерживают демократов и BLM, громко возмущаются из-за полицейского произвола, отдают должное культовым черным лидерам самой разной радикальности.

Правда, на их карьеры это влияло строго противоположным образом.

Джеймса уважают за то, что он не просто «стучит мячом», а еще и обзывает Трампа «тупицей». Он регулярно попадает в идиотские положения: как в истории с изображением полицейского, под которым он угрожающе написал: «Ты следующий». Занимает вполне понятную сторону без какой-либо толики объективности. И делает все это на фоне уязвимого для критики молчания о китайских делах. Его могут критиковать свои же (например, тот же Карим Абдул-Джаббар это делает регулярно). Однако в конечном счете это все только играет на пользу его наследию: Джеймс стал лицом «освобождения игроков НБА», эры, когда суперзвезды получили всю власть в лиге и заговорили на общественно-политические темы.

Причем это происходит не только вне баскетбола. Борьба за раскрепощение началась с того, что Джеймс бросил вызов журналистским табу – бросил родной клуб и переехал в другой, чтобы создать там суперкоманду. Ему пришлось пройти через всеобщую ненависть, но устранение этой моральной преграды стало первым в числе тех многих изменений, которые случились в НБА благодаря Леброну.

Абдул-Джаббар не просто говорит на те же темы. Абдул-Джаббар был на передовой, когда борьба чернокожих за гражданские права проходила не только в одной запрещенной в России соцсети. Он был тем, кто выступил в поддержку Мухаммеда-Али. Он был тем, кто встречался с Мартином Лютером Кингом. Он был тем, кто учился у Малколма-Икс. Он был тем, кто принял ислам, отказался от американского имени и отказался участвовать в Олимпиаде, так как не считал Америку своей страной. Он сталкивался с проявлениями расизма на площадке. Он был участником массовых беспорядков в Нью-Йорке в 64-м. В принадлежащем ему доме члены черной мафии Филадельфии устроили расправу над двумя мужчинами и пятью детьми, из-за чего сам Джаббар не принял участие в Матче всех звезд…

И так далее.

На протяжении всей баскетбольной карьеры Абдул-Джаббар просуществовал в конфликте с окружающим миром и во многом с самим собой, так как не мог отделаться от ощущения, что тратит жизнь на то, чтобы всего лишь развлекать белых людей. Свою известность он использовал как платформу для политического активизма. Он зарекомендовал себя самым бескомпромиссным борцом за гражданские права среди всех американских спортсменов, но ему в заслугу это поставили уже в наше время. Будучи баскетболистом, центровой возмущал зрителей, настраивал против себя журналистов, не добавил лиге болельщиков во время безнадежных 70-х. Его резюме очевидного кандидата на место величайшего игрока всех времен – 6 титулов, 6 MVP, наибольшее число очков – просто отказывались замечать.

И да, он ничем не отличался от Леброна в презрении к условно этическим табу: Джаббар был единственной суперзвездой в XX веке, который потребовал обмена без какой бы то ни было явной причины – ну, просто надоело жить в глухомани, она «не удовлетворяла культурным потребностям молодого образованного человека».

На выходе, само собой, одинаковая повестка привела их к полярным результатам.

Джеймс – один из самых раскрученных спортсменов современной Америки, который мог бы легко затмить Джордана, если бы не непосредственные проблемки на баскетбольных площадках.

Абдул-Джаббар утомлял большинство зрителей – однообразием и монотонностью игры, скверным характером, враждебным отношением к белым газетчикам, неуместной серьезностью – еще по ходу карьеры, а уж после о нем поспешили поскорее забыть…

Преимущество: Леброн

Долголетие

Самое очевидное из того, что объединяет Джеймса и Джаббара – это феноменальная продолжительность карьеры, отделяющая их от простых смертных. Леброн пришел прямиком из школы и в 38 лет, во время 20-го сезона, показывает цифры, которые демонстрировал примерно лет 10 назад. Центровой четыре года учился в UCLA, а потом бегал в НБА до 42 лет – в 40 лет оставался самой надежной опцией «Лейкерс» в позиционном нападении, в 41 год завоевал очередной титул, в 42 – имел шансы на три-пит.

Довольно смешно, что к обоим поначалу относились примерно одинаково. Джеймса критиковали за то, что он проводит регулярки в режиме автопилота, не напрягается в защите, набивает пустые цифры и бережет здоровье. Джаббару доставалось за то, что выглядит незаинтересованным, халтурит в защите, не борется за подборы и не хочет выкладываться.

(Кстати, еще обоих упрекали в полном отсутствии чувства юмора, иронии или чего-то подобного, и оба отправились покорять кино, чтобы исправить это недопонимание).

Дальше уже начинаются отличия.

За спиной Джеймса – все достижения современной медицины и науки. Мало того, что клубы НБА дают игрокам оптимальные возможности и технологии для снижения нагрузки, восстановления, предупреждения травм, так еще он ежегодно вкладывает 1,5 млн личных средств на то, чтобы вечно оставаться молодым.

Во времена Джаббара не то что не слыхивали о лоуд-менеджменте, последствия употребления кокаина-то были не совсем очевидны. Команды летали коммерческими рейсами, на всех полагался один врач, он же физиотерапевт, после серьезных травм вроде разрыва крестов или ахилла люди больше не возвращались на прежний уровень, а все восстановление ограничивалось ящиком пива в раздевалке. Черт, да только от одного вида на обувь того времени ноги начинают болеть. Джаббара это все не то чтобы миновало: как известно, он играл в «гоглз», но не из-за снобизма, а потому что в борьбе под щитом лучшим способом его остановить оставался удар по глазами, из-за чего он едва не лишился зрения и страдал от мигреней вторую половину карьеры. Центровой сам искал какие-то варианты облегчить себе жизнь и во второй половине карьеры сменил увлечение кунг-фу на увлечение йогой.

Доводы в пользу Леброна кажутся вполне весомыми: он провел в лиге уже 20 лет, и пока не видно, чтобы о его уходе вообще можно было говорить. Если он согласится на роль резервиста, то вряд ли кого-то сильно удивит, если Джеймс продержится в лиге и до 45 лет. В свои 38 он находится в числе лидеров по быстрым атакам и по эффективности завершения из-под щита. Да еще претендует на титул самого результативного игрока сезона с линейкой 30,2 очка, 8,5 подбора и 7 передач.

И все же карьера Джеймса в каком-то смысле завершилась два года назад – с тех пор он никаким образом не влиял на происходящее в лиге (если не считать всю клоунаду, сопровождающую «Лейкерс»). Пока он не вернулся из этого странного состояния, нельзя отбросить простой факт: отсутствие 1,5 млн на новейшие методики XXI века и несравнимая жесткость баскетбола (дважды он выбывал на несколько месяцев либо из-за того, что ломал руки либо от чью-то голову, либо из-за злости от того, не может сломать руку от чью-то голову) не помешали Джаббару пройти самый безумный тест на долговечность: он становился MVP финальной серии с разницей в 14 лет, впервые – в финале-71, затем – в финале-85. Центровому баскетбол осточертел еще в конце 70-х, и он делал несколько попыток уйти, но всякий раз оставался, потому что чувствовал свою востребованность в «Лейкерс», которые строили самую успешную династию после Билла Расселла. «Лейкерс» умоляли его остаться и в 43 года, но он посчитал это лишним.

Три последних сезона своей карьеры Джаббар играл в финалах, оставаясь системообразующим человеком в «Лос-Анджелесе».

Джеймс же последние три года борется за попадание в плей-офф и проигрывает полусливающей «Оклахоме» в исторических матчах.

Однако, видимо, никто и никогда не показывал такого уровня в 38 лет. С верой в то, что Леброн выйдет из лотерейного небытия...

Преимущество: Леброн

Индивидуальные достижения

Вы будете смеяться, здесь тоже все примерно похоже.

Сверим наши списки.

Сезонов в НБА: Леброн – 20, Джаббар – 20

Плей-офф: Леброн – 15, Джаббар – 18

Матчи звезд: Леброн – 19, Джаббар – 19

MVP сезона: Леброн – 4, Джаббар – 6

MVP финала: Леброн – 4, Джаббар – 2

Символические сборные: Леброн – 18, Джаббар – 15

Защитные сборные: Леброн – 6, Джаббар – 11

Звание лучшего бомбардира сезона: Леброн – 1, Джаббар – 2

Статистика за карьеру: Леброн – 27,2 очка, 7,3 передачи, 7,5 подбора, 0,8 блока, 1,5 перехвата, eFG – 55%; Джаббар – 24,6 очка, 3,6 передачи, 11,2 подбора, 2,6 блока, 0,8 перехвата, eFG – 56%

Тут нужно сделать несколько пояснений:

1. Во времена Джаббара символических сборных выбирали всего две. Последние две сборные Леброна – третьи.

2. Историю с MVP финала-1980 все знают: журналисты выбрали таковым Джаббара (потому что он раздраконил «Филадельфию» на одной ноге со средними показателями 33,4 очка, 13,6 подбора и 4,6 блока). Но из-за травмы он не смог полететь на последний шестой матч, и за неимением виновника торжества телевизионщики убедили принять приз проведшего сумасшедшую игру Мэджика Джонсона.

В финале-82 «Филадельфия» бросила всех своих «больших» на сдерживание Абдул-Джаббара, и в результате результативность у «Лейкерс» распределилась равномерно (у Уилкса – 19,7, у Джаббара – 18,0, у Никсона – 17,7 (+ 10 передач), у Макаду – 16,3). Джаббар положил 53% бросков, но вся серия, пусть и закончилась победой «Лейкерс», большинству запомнилась худшим матчем для него в карьере – в пятом его сдержал на 6 очках Дэррилл Доукинс. Так что приз MVP опять достался Мэджику Джонсону, вновь зажегшемуся в шестой игре – 16,3 очка и 8 передач.

Оба случая не вызвали ни малейшего возмущения, потому что опять же Джаббар всех либо раздражал, либо наводил скуку. Сначала его особенно не замечали в Милуоки, потом предпочитали думать, что главный в Лос-Анджелесе – Мэджик Джонсон.

3. Джаббар пропустил Матч всех звезд-1978. В сезоне, когда набирал в среднем 25,8 очка, 12,9 подбора, 4,3 передачи и 3,0 блока.

Почему?

Он пропустил 20 матчей из-за того, что сломал руку, ударив Кента Бенсона. Это момент чуть было не утопил НБА: черный безнаказанно лупит белого и становится после такого звездой?

За Джаббара не проголосовали ни болельщики, ни тренеры. После этого он обиделся на явную несправедливость и уведомил комиссионера, что не собирается участвовать во всем этом сборище в качестве замены кого бы то ни было.

Абдул-Джаббар пропустил два Матча звезд за карьеру. Второй раз это произошло в сезоне-1989, когда ему было уже 42.

Из-за этого же (в сезоне-74/75 из-за того, что сломал руку о стойку щита) он недосчитался еще двух первых символических сборных на пике карьеры.

4. Билл Симмонс считает, что у Джаббара должно было быть 7 MVP.

5. Регалии Леброна не выглядят особенно адекватно, потому что во второй половине карьеры он положил с прибором на регулярку.

Но что тут поделаешь? В конце концов, это делалось вполне намеренно, с целью продлить карьеру и сосредоточиться на более важных вещах.

***

С учетом этих дополнений здесь все как будто предельно очевидно, но, на самом деле, неимоверно сложно.

Вопреки тому, что показывают цифры, есть один параметр, который присутствует незримо: главное индивидуальное достижение Джеймса – это то, что невозможно оценить – статус лучшего игрока лиги, неоспоримого «альфа-самца», которым он владел по самым скромным подсчетам 7 лет, с 2009-го по 2016-й, а возможно, еще дольше – с заходом в 2020-й.

Короче, беспрецедентно долго. Когда MVP вручали кому-то другому, все понимали: это происходит оттого, что Король-лев лежит в теньке, чтобы выпрыгнуть только в самый важный момент. Все, кроме ЧП, его давно перестало интересовать. (Неизменное присутствие фоном в голосовании за MVP эти ощущения только подкрепляло).

С Джаббаром было иначе. Он был однозначной «альфой» НБА только пять лет (1971-1974, 1976-1977). При этом в то время, когда было две лиги, а после слияния лишь эпизодически прорывался с боями или уступал с боями – со второй половины 70-х его мучили мигрени, вечные повреждения одноклубников и неумение партнеров доводить до него мяч. А к середине 80-х он превратился в напоминающее мумию существо, которое иногда вызывало вопросы по поводу самого факта своего присутствия в профессиональном баскетболе.

Хм…

Три решающих довода в пользу центрового.

1. Абдул-Джаббар более фундаментально влиял на игру своих команд. Он не включал режим экономии и заслужил свои многочисленные защитные сборные, даже с учетом всей критики за проблемы с подборами под своим щитом. И уж точно оставался самым техничным центровым на другой половине, где вокруг него на всем протяжении карьеры выстраивали элитное позиционное нападение.

Преимущество над Леброном можно проиллюстрировать по продвинутой статистике «win shares»: 275 против 254.

2. Абдул-Джаббар – обладатель самого неудержимого приема в баскетболе: он изобрел «небесный крюк» еще в университете, но и к концу пути Билл Лэймбир не знал, как сопротивляться вылезшему из склепа скелету, который по-прежнему вздымал вверх согнутую кисть и записывал неизменные два очка.

Под конец карьеры центровой подтвердил, что все неудачи «Милуоки» и «Лейкерс» в 70-х были связаны с отсутствием важных исполнителей в решающие моменты и с тем, что ему не давали достаточно числа возможностей.

Эффективность там была заоблачная (по некоторым данным 72% под щитом), хотя об аналитике никто не слыхивал.

Вся игра Джаббара была построена на нескольких примерно одинаковых элементах, которые на протяжении 20 лет ставили весь баскетбольный мир в тупик. Джеймс постоянно добавлял в свою игру все новые элементы, хотя тоже доминировал благодаря одной вещи – способности доминировать под щитами.

3. «Возвращение» в качестве лучшего игрока плей-офф-1985. Любые попытки принизить 70-е, когда баскетбол существовал в двух форматах, и качества в командах не хватало, разбиваются появлением 37-летнего Джаббара в Бостоне. Подбадриваемый отцом центровой развалил великие «Селтикс» 30 очками, 17 подборами и 8 передачами. Со средней статистикой по серии 25,7 очка, 9,0 подбора и 5,2 передачи Джаббар оказался «человеком года» по версии Sports Illustrated.

Какие бы там претензии не предъявлялись качеству баскетбола до появления Мэджика и Берда, вряд ли их можно адресовать сюда.

Удивительным образом получается так, что у Леброна Джеймса есть перед Джаббаром преимущество в долголетии (что как бы совершенно немыслимо, само по себе). Это лучше всего выражается в соотношении первых символических сборных: у Леброна их 13, у Абдул-Джаббара – только 10 (не хватает, даже если приплюсовать отнятые за пропуск 20 матчей из-за травм). И в средней статистике: в не попадающих в плей-офф «Лейкерс» Джеймс показывает космические цифры и чуть ли не каждый год претендует на звание самого результативного игрока сезона (чего никогда не делал в юности), тогда как статистика Джаббара после 33 уже спустилась на скучноватые 20+.

Однако качество карьеры центрового более отвечает традиционным представлениям о величии – больше регулярок с призами MVP, неизменное попадание в защитные сборные, больше влияние на дистанции, так как не было речи о том, чтобы чилить и готовиться к плей-офф, готовность пожертвовать статистикой и ролью на завершающем этапе карьеры…

Крутость Джеймса неоспорима в моменте, но через те же 40 лет довольно сложно будет объяснить внукам зумеров, почему их рассудительные и ворчливые в отношении всего нового предки в таком единодушном порыве когда-то внезапно решили свергнуть Абдул-Джаббара, раз уж его резюме на пальцах выглядит посильнее, даже без приобщения к тонкостям матанализа.

Дедушка-зумер, неужели ты думал, что 4 больше, чем 6, а 6 больше 11?

Преимущество: Джаббар

Командные достижения

6-4 (Карим) и 4-6 (Леброн).

Так, тут все понятно, расходимся…

Ладно-ладно, пофлудим еще за ваши деньги.

Еще одно фундаментальное отличие между Джорданом и Леброном – в том, что Джордан и был тем, кто породил «культуру перстней». Когда он оставил без титулов лучших представителей своего поколения, о них стали думать несколько хуже, чем они того заслуживали, чего, скажем, не было во времена Расселла и Чемберлена (о Чемберлене думали плохо, потому что он никому не нравился и казался эгоистичным засранцем, а не потому, что выиграл недостаточно много).

Леброн же – тот, благодаря кому «культура перстней» объявлена токсичной, зловредной, необъективно отражающей карьерный путь человека. Мой любимый пример: аналитик Бен Тэйлор когда-то в своей книге объяснял, что с точки зрения статистики Джеймс в финале-2011 выглядел нисколько не хуже Дирка Новицки, и его желание уйти в тень в четвертых четвертях вполне логично и свидетельствует лишь об объективном принятии собственных недостатков. Возможно, возможно, вот только есть один нюанс.

Речь не о том, насколько «культура перстней» объективна для оценки карьеры. Просто опять же это радикальное противоречие. Джордан сжигал себя ради побед и вынужден был уйти из баскетбола, когда ощутил выгорание. Леброн прагматичен в каждом своем действии, направленном на построении «наследия». Ничего общего.

У Карима нет проблем с перстнями. Но, конечно, он был слишком разносторонней личностью, чтобы ограничивать себя такой ерундой.

Джаббара и Леброна объединяет главный тренд карьеры: слабое окружение и попытка найти выход самостоятельно.

Джаббар, будучи центровым, особенно остро чувствовал свою зависимость от игроков с мячом, и когда Оскар Робертсон завершил карьеру из-за того, что ему не дали новый контракт, потребовал обмен (уже на старте сезона). Перед тем как сделка все же произошла, Джаббар получил по глазам в борьбе под щитом, в ярости залупил о стойку щита и сломал себе руку, без него «Бакс» выступили с показателями 3-13, и после возвращения он уже не поднял их с последнего места. Интересно, что в предшествующем сезоне «Милуоки» проиграл «Бостону» в финале (3-4). 59 побед мгновенно превратились в 38.

В «Лейкерс» его неудачи продолжались. Сначала Джаббар стал единственным MVP в истории, кому дали приз, хотя его команда не попала в плей-офф: калифорнийцы отдали за него все активы и не могли усилиться. Затем травма Люциуса Аллена в плей-офф лишила «Лейкерс» шансов на титул (в регулярке они драли чемпионский «Портленд» и финишировали выше). Затем Джаббар сломал руку еще раз, уже о голову Кента Бенсона, а телохранитель Джаббара Кермит Вашингтон чуть не убил Руди Томьяновича, что запустило ненужную перестройку с появлением Эдриана Дэнтли.

А потом, естественно, появился Мэджик Джонсон. Что моментально омолодило 32-летнего Абдул-Джаббара и открыло второй этап в его карьере: до этого возраста он поиграл лишь с тремя олл-старами (предпенсионным Робертсоном, Бобом Дэндриджем и Джамалом Уилксом).

Джеймсу же не хватало помощи именитых ветеранов: Жидрунаса Илгаускаса, Мо Уильямса, Шакила О’Нила и Антуана Джеймисона. И, чувствуя давление «культуры перстней», он перебрался в «Хит» – взял дело в свои руки и решил, что впредь всегда будет играть исключительно в суперкомандах.

Так вот в чем основная проблема с командными достижениями Леброна. И что особенно резко выделятся на фоне ну очень похожего на него Джаббара.

Помимо долголетия, регалий и побед, великой карьеру Абдул-Джаббара сделали две вещи:

1. Выступление за доминантные команды и/или исторические династии.

Джаббар играл за «Милуоки» сезона-70/71, считающийся одной из лучших команд в истории баскетбола: 66 побед в регулярном сезоне, проход 12-2 в плей-офф, 4-0 в финале против «Балтимора», 2 победные серии (20 и 16 матчей). В той лиге не было никого, кто мог бы навязать им борьбу.

Джаббар был, естественно, частью династии «Лейкерс» 80-х, также считающейся одной из мощнейших в истории: 5 титулов и 7 финалов за 9 лет, еще одна среди лучших команд в истории («Лейкерс»-87 с 65 победами в регулярке и 15-3 в плей-офф). Все это рядом со сверхмощными «Бостоном», «Филадельфией» и «Детройтом», которые периодически ставил палки в колеса (вернее, шлагбаумы в грудь), но не настолько, чтобы все не понимали масштаб «Лос-Анджелеса».

2. Неоспоримое заявление превосходства в конкретном сезоне.

4-0, 3-4, 4-2, 4-2, 0-4, 3-4, 4-2, 4-2, 4-3, 0-4.

Вот это финальные серии Джаббара.

Среди них:

• лишь одна победа на тоненького (в 88-м против «Пистонс»);

• лишь одна «случайная» команда («Балтимор» с 24-летним Ансельдом в 71-м, когда «Милуоки» было все равно кого рвать);

• и уверенные победы над величайшими командами своего времени («Филадельфией» в 80-м и 82-м, «Бостоном» в 85-м и 87-м);

• два сухих поражения от «Филадельфии» в 83-м и «Детройта» в 89-м;

• два поражения в семиматчевых сериях (против «Бостона» в 74-м и против «Бостона» в 84-м).

Последние, естественно, стоят особняком и считаются двумя рубежами, в случае преодоления которых с Джаббаром никого не сравнивали.

В седьмом матче финала-74 уже заканчивающий Робертсон выбросил 2 из 13 и допустил несколько убийственных потерь, пока «Селтикс» защищались против центрового, привозившего им до этого по 35 очков в среднем, вдвоем и втроем.

В седьмом матче финала-84, которую «Лейкерс» в целом проиграли из-за нескольких факапов, Джаббар набрал 29 очков при 55% с игры, а виновного не нужно было искать, только придумать прозвище – Трэджик Джонсон (5 из 14, 7 потерь).

А теперь посмотрите на соответствующее резюме Леброна Джеймса.

1. Леброн играл лишь за одну команду, претендующую на статус исторически великой. Это «Майами»-2013.

У нее все прекрасно в регулярном сезоне: 66 побед, 27-матчевая победная серия (вторая на тот момент по длине в истории, сейчас – третья), отличный сезон после победы в сезоне-2012… Но затем последовал развал в плей-офф, не позволяющий втиснуться и в топ-10 всех времен: «Хит» едва отскочили от «Индианы» самого 22-летнего Пола Джорджа – 3-4 и потом с таким же счетом сыграли в финале против «Сперс».

2. Все титулы Леброна стали частью мема, но в этом чуть больше, чем обычный хейт.

4-1 и 4-2 – это победы над «Оклахомой» в локаутный сезон и над «Хит» в «Пузыре».

4-3 и 4-3 – это победы над действительно классными «Сперс» и «Голден Стэйт». Первую серию чудом удалось спасти благодаря попаданию Рэя Аллена, вторую – благодаря дисквалификации Грина, промахам Харрисона Барнса и гениальному попаданию Кайри Ирвинга.

Победы – это победы, принизить их невозможно. Но все же нельзя не увидеть здесь поразительную странность: резюме Джаббара кричит о том, что это доминирующий игрок двух десятилетий, Джеймс – безусловно, доминирующий игрок двух десятилетий, но по качеству его чемпионств об этом никогда догадаешься.

Так и осталось необъяснимым, почему, победив последним броском, при этом сделанным не им (!), в 7 матчах (!!) команду со всего одним игроком в топ-75 (!!!), Леброн Джеймс вдруг «ощутил себя величайшим в истории».

Кроме этого:

• два по 0-4 – от «Сперс» в 2007-м и «Голден Стэйт» в 2017-м.

• два по 1-4 – от «Сперс» в 2014-м и «Голден Стэйт» в 2018-м.

• еще два по 2-4 – «Далласа» в 2011-м и «Голден Стэйт» в 2015-м.

Тут еще нужно просто проговорить, почему Леброну так часто пеняют на 4-6 в финалах (что как бы не кажется конструктивными претензиями). Логика такая: однозначные, бесспорные, иногда стыдные поражения в финалах (плюс наличие в лиге команд, оказавших чемпионам гораздо более активное сопротивление, вроде «Рокетс» Джеймса Хардена) намекают, что, играй Джеймс на Западе, в этих финалах его бы не было. Что стало совсем уж доступно после переезда в Лос-Анджелес.

Ладно, «культура перстней» надумана и зловредна.

Преимущество: Джаббар

Место в истории

Едва ли не самый абсурдный момент в рейтинге 75 лучших игроков НБА от The Athletic: нудное перечисление регалий Джаббара, на фоне которых Леброн выглядит любимчиком училки, которому натягивают оценки, прерывается спонтанным вопросом «А почему тогда, собственно, он стоит ниже?» Вместо внятного ответа следует цитата Пэта Райли. Она все объясняет, ничего не объясняя: «Чем дальше игра двигается вперед, тем больше и больше она оставляет за спиной. Забывает величайших игроков прошлых поколений, величайших игроков всех времен. Всегда интереснее кто-то новенький».

Окей.

Происходящее с Леброном Джеймсом последние годы очень хорошо показывает, что у него были все возможности, чтобы получить признание в качестве величайшего баскетболиста в истории.

Обычно считается, будто это априори не могло произойти: воронка медиапотребления изменилась, внимание публики не столь зацикливается на культовых фигурах, которые в 90-х приобретали сакральный характер и становились живыми памятниками, а потому невозможно конкурировать с человеком-мифом или, как выражается Леброн с толстым намеком на тонкие обстоятельства, с «призраком». Лет десять назад Сэм Смит написал об этом целую книгу «Другого Джордана никогда не будет». В ней он рассуждал о том, что «Его Воздушество» – это продукт конкретной эпохи, когда баскетбол стал глобальным, когда Nike проник в каждый дом, когда «бросок», «бросок» и еще один «Бросок» крутили с утра до вечера по телевизору. Так что для большинства лицом баскетбола и величия в баскетболе навсегда стал Джордан.

Вот только Леброн стал лицом еще более значимой эпохи в истории баскетбола – эпохи, когда матчи НБА можно посмотреть в прямом эфире в любом уголке планеты, когда баскетбол стал вторым спортом в Америке, завоевал соцсети по всему миру и получил молодую аудиторию, когда сама лига превратилась в генератор новостей 24/7 без перерывов на межсезонье, когда на форумах в заснеженной России толпы мыслителей доказывают, что 4-6 – это совсем не то, чем оно кажется…

В отличие от Джордана, Леброн охватил гораздо больший временной промежуток.

В отличие от Джордана, Леброн больше работает над самопродвижением, лучше понимает, что нужно для «Наследия» (и что не нужно отчаливать в бейсбольный туман, например, на пару лет), и покорил и самый большой рынок Штатов, и Голливуд, и Китай.

В отличие от Джордана, Леброн меняет на все, к чему прикасается – стиль баскетбола, разное отношение к регулярке и к плей-офф, влияние игроков в лиге, перемещения звезд из одного клуба в другой, взаимоотношения с игроками, тренерами и генменеджерами и так далее…

По активной готовности провозгласить Леброна величайшим после покорения рекорда Джаббара очевидно, что это неминуемым образом бы случилось более-менее единогласно (а не на уровне фриков вроде Пола Пирса), если бы у самого Джеймса было все в порядке с баскетбольным резюме. Если бы не было 4-6, если не было бы поражения от «Далласа» в статусе фаворита серии и нокаута против «Голден Стэйт» Кевина Дюрэнта, если бы не было непопаданий в плей-офф с «Лейкерс», если бы регулярка не стала какой-то нелепо длинной формой предсезонки и не утратила всякий смысл.

Леброн Джеймс не заслонил всех своих современников не потому, что априори не мог этого сделать. Он не заслонил всех своих современников потому, что оказался не так великим, как те, с кем он себя сравнивает. 90-е – это эпоха Джордана. 10-е – это эпоха Леброна, а еще Карри и Дюрэнта, а еще Новицки, Кавая, Хардена и так далее.

Одновременно с этим нельзя не осознавать: то, что случилось на прошлой неделе – штука не только великая, но и драматичная.

Вот почему.

Карим Абдул-Джаббар – и так едва ли не самый недооцененный игрок в истории баскетбола. Центрового игнорировали во время карьеры, находили любые способы принизить (не позвать на Матч звезд или не дать MVP финала), воспринимали как типичного эгоистичного черного, не знающего своего места. Его уже давно задвинули, главным образом из-за того, что подкачала эра, во время которой он выступал – 70-е с их расколом на две лиги, кокаином и отсутствием широкого интереса.

И еще неделю назад его вспоминали исключительно благодаря двум вещам: рекорду результативности и «небесному крюку». Плюс активизму, который вернулся в моду последние годы.

Сам Джаббар после события сказал миллион правильных слов.

Что ни за что не стал бы жертвовать четырьмя годами в университете ради какого-то рекорда.

Что общение с внуками в тысячу раз более ценно, чем обладание достижением, о котором он сам не вспоминает.

Что свою карьеру он ценит не за цифры.

И все же это болезненный момент, момент, когда игрок, которого мы еще застали на площадке, уходит в тень истории, становится частью сложного для восприятия прошлого (с точки зрения стиля игры, недоступных реалий и совсем другого освещения баскетбола) и забывается. Как когда-то, видимо, произошло с Оскаром Робертсоном, Элджином Бэйлором и Джерри Уэстом.

Билла Расселла всегда будут помнить благодаря 11 титулам.

Уилта Чемберлена – благодаря 100 очкам.

Для Карима Абдул-Джаббара такой меткой, отрицающей забвение, оставался рекорд результативности.

Больше ее нет.

Преимущество: Леброн

Фото: Gettyimages.ru/Jason Miller, Bud Symes/Allsport, Tim DeFrisco, Bettmann, Sporting News, Harry How, Bob Riha, Jr., Mike Powell, Mike Ehrmann, Kevin C. Cox